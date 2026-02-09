Santomera
Una nueva campaña impulsa el comercio local por San Valentín
La iniciativa ‘Consumoplacer’ sorteará tres cenas el 14 de febrero y una comida el 15
Con motivo de la celebración de San Valentín, Santomera pone en marcha Consumoplacer, una nueva campaña de impulso al comercio local con motivo de la celebración de San Valentín. La iniciativa contempla la realización de un sorteo de tres cenas románticas para el 14 de febrero y una comida el 15 de febrero, con el objetivo de incentivar las compras en los establecimientos del municipio y premiar la confianza de la ciudadanía en el comercio de proximidad.
Organizada por La Asociación de Comerciantes con la concejalía de Comercio del Ayuntamiento, podrán participar todas aquellas personas que realicen compras en los comercios adheridos de Santomera, ya que cada compra permite entrar automáticamente en el sorteo.
Desde la Asociación de Comerciantes recuerdan que las mesas ya se encuentran reservadas, por lo que las personas ganadoras deberán estar pendientes del teléfono, ya que se les contactará directamente para comunicarles el premio. El Ayuntamiento de Santomera destaca que el comercio local es un pilar fundamental del desarrollo económico del municipio, ya que contribuye a la creación de empleo, al mantenimiento del tejido empresarial y a la actividad económica local, además de ofrecer un servicio cercano y de calidad a la ciudadanía.
- 150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla
- El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
- Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas
- Cuatro municipios concentran casi el 44% de la industria de la Región de Murcia
- La Aemet eleva al naranja algunos avisos previstos para la Región de Murcia este sábado
- El aumento de controles en las fronteras allana el camino de Mercosur en la Región
- Consulta si tu médico de familia ha pedido el traslado de centro en la Región
- Alarma por un incendio con tres heridos en un edificio de Murcia: 'Hay vecinos atrapados