Una nueva campaña impulsa el comercio local por San Valentín

Con motivo de la celebración de San Valentín, Santomera pone en marcha Consumoplacer, una nueva campaña de impulso al comercio local con motivo de la celebración de San Valentín. La iniciativa contempla la realización de un sorteo de tres cenas románticas para el 14 de febrero y una comida el 15 de febrero, con el objetivo de incentivar las compras en los establecimientos del municipio y premiar la confianza de la ciudadanía en el comercio de proximidad.

Organizada por La Asociación de Comerciantes con la concejalía de Comercio del Ayuntamiento, podrán participar todas aquellas personas que realicen compras en los comercios adheridos de Santomera, ya que cada compra permite entrar automáticamente en el sorteo.

Noticias relacionadas

Desde la Asociación de Comerciantes recuerdan que las mesas ya se encuentran reservadas, por lo que las personas ganadoras deberán estar pendientes del teléfono, ya que se les contactará directamente para comunicarles el premio. El Ayuntamiento de Santomera destaca que el comercio local es un pilar fundamental del desarrollo económico del municipio, ya que contribuye a la creación de empleo, al mantenimiento del tejido empresarial y a la actividad económica local, además de ofrecer un servicio cercano y de calidad a la ciudadanía.