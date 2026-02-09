Murcia, segundo mayor aumento nacional de obras en construcción

Nalanda, compañía perteneciente al grupo Once For All -principal plataforma de gestión documental de coordinación de actividades empresariales en España-, indica en uno de sus últimos informes que la actividad del sector de la construcción se ha mantenido estable durante el año 2025 a nivel nacional, con un comportamiento ligeramente inferior en cuanto al número de obras ofertadas respecto al año 2024.

En Murcia, por el contrario, las obras ofertadas a través de la plataforma durante 2025 crecieron un 25,4% hasta un total de 598 proyectos, lo que representa casi el 3% del total nacional y situándose como la segunda autonomía con un mayor crecimiento, solo por detrás de La Rioja. El tipo de obras que más creció en Murcia fue el que tenía un presupuesto de entre 1 y 10 millones de euros, que aumentaron casi en un 70%.

Durante el año 2025 el sector de la construcción ha ofertado un total de 20.785 obras a través de Nalanda, una cifra un 1,2% inferior al pasado año. Este ha sido el primer ejercicio en el que se ha roto la tendencia ascendente en la oferta de obras de los últimos cinco años.

El mes de junio, con 2.507 obras ofertadas, fue el mes con más licitaciones en la historia de la plataforma, según indican.