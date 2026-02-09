Más de mil controles a camiones y autobuses esta semana en las carreteras de la Región

Un total de ocho de las 33 víctimas mortales registradas en vías interurbanas de la Región de Murcia durante 2025 perdieron la vida en accidentes de tráfico en los que estuvo implicado un camión, lo que supone el 24% del total. Así lo ha señalado la jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez, durante la presentación de una nueva campaña especial de control y vigilancia de camiones y autobuses.

La campaña se desarrollará desde hoy y hasta el próximo 15 de febrero y contará con la participación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que intensificará las inspecciones a los vehículos dedicados al transporte de mercancías y de pasajeros. Los agentes comprobarán tanto la documentación como el estado técnico de los vehículos, con especial atención a los elementos de seguridad.

Jerez ha explicado que los controles se centrarán también en el conductor profesional, verificando su habilitación y permisos, así como el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso. Además, se vigilarán las principales causas concurrentes de la siniestralidad vial, como los excesos de velocidad, el consumo de alcohol y drogas y las distracciones al volante.

La agentes de la Guardia Civil durante una inspección / Delegación de Gobierno

Antigüedad de los vehículos

La jefa provincial de Tráfico ha subrayado el papel de la antigüedad de los vehículos en la siniestralidad. En este sentido, ha indicado que en 2025 se registraron tres siniestros mortales en los que el vehículo del fallecido era un camión de más de 3.500 kilos, con una antigüedad media de 19 años.

Los agentes revisarán documentación, estado de los vehículos y el cumplimiento de los descansos

Durante esta campaña especial está previsto realizar alrededor de 950 controles a camiones y 90 a autobuses, a los que se sumarán los que lleven a cabo las policías locales de los municipios adheridos.

Como antecedente, la última campaña de control y vigilancia sobre camiones y autobuses, celebrada del 17 al 23 de febrero de 2025, permitió inspeccionar 1.067 vehículos, de los cuales 328 fueron denunciados, con un total de 434 denuncias. Además, cuatro camiones tuvieron que ser inmovilizados debido a la gravedad de las infracciones detectadas, al comprometer la seguridad vial.