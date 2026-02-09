Medición en tiempo real de nitratos: así funcionará el nuevo sistema de sensores para el Mar Menor

La tecnología vuelve a colocarse en primera línea de la defensa del Mar Menor. En un contexto marcado por la necesidad de anticiparse a los episodios de deterioro ambiental y mejorar la capacidad de reacción, la investigación científica se convierte en aliada clave. Esa es la filosofía que guía el nuevo proyecto de sensorización que se desarrolla en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y que este lunes ha conocido de primera mano el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez.

El consejero visitó el laboratorio UCAM HiTech, junto a la vicerrectora de Investigación de la universidad, Estrella Núñez, para conocer el trabajo que realiza la Unidad de Investigación UCAM-SENS, centrado en el desarrollo de sensores capaces de medir en tiempo real la presencia de nitratos en distintos tipos de agua de la Región de Murcia, con especial atención a su impacto en la laguna salada.

Al frente del proyecto se encuentra la profesora catedrática María Cuartero Botía, directora —junto a Gastón Crespo— de la unidad de investigación, quien explicó que se trata de una iniciativa recientemente puesta en marcha y financiada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El objetivo es ambicioso: detectar nitratos "en cualquier tipo de agua de la Región, especialmente en aquellas conectadas con el Mar Menor".

El proyecto arrancó el pasado mes de diciembre y se encuentra actualmente en fase de diseño y definición de los requisitos técnicos del sensor. Aunque el desarrollo está en sus primeras etapas, parte de una base tecnológica ya existente en el grupo UCAM-SENS, que ahora se adapta para funcionar en condiciones muy diversas. Según detalló Cuartero, la clave está en una tecnología basada en sensores electroquímicos potenciométricos, fabricados mediante impresión 3D y modificados químicamente para reconocer el nitrato incluso en presencia de altas concentraciones de cloruro.

Este aspecto es crucial, ya que el cloruro —abundante en el agua marina— supone uno de los principales obstáculos para la detección precisa de nitratos con las técnicas actuales. "El cloruro influye en las medidas y es el principal cuello de botella de muchas tecnologías analíticas", señaló la investigadora. La innovación del sistema desarrollado en la UCAM permite diferenciar completamente ambos iones, haciendo posible la medición fiable tanto en aguas dulces como en aguas marinas.

El consejero Juan María Vázquez observa el trabajo de los investigadores de la Unidad UCAM-SENS. / L.O.

Otra de las grandes ventajas del sistema es que permite realizar mediciones in situ y en tiempo real. Esto elimina la necesidad de tomar muestras, trasladarlas a un laboratorio y esperar los resultados, un proceso que retrasa la toma de decisiones. "Pones el sensor en el agua y tienes el dato al momento", explicó Cuartero, quien subrayó además el bajo coste de estos dispositivos. Esa accesibilidad económica abre la puerta a desplegar un mayor número de sensores a lo largo de cauces, ramblas y puntos estratégicos del Mar Menor, multiplicando la cobertura espacial y la calidad de la información disponible.

Durante el primer año, el equipo se centrará en validar la técnica analítica y demostrar que la medición es segura, precisa y continua. Si el proyecto tiene continuidad, el objetivo a medio plazo es crear una red amplia de sensores que permita una monitorización prácticamente completa del sistema. De hecho, Cuartero avanzó que en aproximadamente un año comenzará la implantación de los primeros dispositivos en enclaves clave como el canal D7 y la rambla del Albujón, con registros diarios.

La información generada por estos sensores no solo permitirá conocer mejor lo que ocurre en la laguna, sino también anticipar problemas. La investigadora destacó la importancia de combinar los datos de nitratos con otros parámetros, como fosfatos o pH, e integrar esa información en modelos apoyados en inteligencia artificial. De este modo, se podría predecir la evolución del ecosistema, anticipar procesos de eutrofización o incluso rastrear el origen de vertidos concretos. "La capacidad de actuación mejora", resumió.

Uno de los laboratorios donde se trabaja en el nuevos sistema de sensores para la detección de nitratos en tiempo real, en el edificio UCAM HiTech. / L.O.

Por su parte, el consejero Juan María Vázquez puso en valor el prestigio científico del proyecto y del equipo que lo lidera y recordó que la profesora Cuartero encabeza iniciativas reconocidas a nivel europeo. para Vázquez, contar con ese conocimiento en la Región de Murcia es una oportunidad. "Cuando queremos poner el mejor conocimiento disponible al servicio del Mar Menor, es un privilegio hacerlo de la mano de la UCAM y de investigadores líderes en sensores", afirmó.

El consejero también detalló que esta iniciativa, financiada con 80.000 euros, se suma a otras actuaciones impulsadas por el Gobierno regional, como la compra pública innovadora y el programa Recupera, desarrollado junto al CDTI, orientado a la desnitrificación de aguas superficiales y subterráneas del acuífero del Campo de Cartagena. En ese contexto, la monitorización en tiempo real se convierte en una herramienta esencial para caracterizar el estado del Mar Menor y alimentar modelos predictivos, incluidos los llamados 'gemelos digitales'.

Vázquez insistió en la importancia de contar con información fiable y continua, especialmente en un ecosistema sometido a múltiples perturbaciones y en años especialmente lluviosos, como el actual. A su juicio, disponer de datos científicos precisos es lo que permite anticiparse y aplicar las intervenciones necesarias para evitar nuevos episodios de deterioro. "Este sistema sobre todo nos va a dar luz e información", concluyó, destacando la colaboración con centros internacionales de referencia como la Universidad de Estocolmo y la apuesta por tecnologías innovadoras para avanzar en la restauración y conservación del Mar Menor.