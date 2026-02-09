La lucha de un matrimonio murciano víctima de una estafa bancaria: "Hemos perdido casi 30.000 euros y nos dejan completamente vendidos"

«Hemos sido víctimas de un fraude, nos han estafado casi 30.000 euros de nuestra cuenta y el banco nos ha dejado completamente vendidos». Un mensaje de texto aparentemente inofensivo, una llamada convincente y unos minutos de confianza pueden bastar para perder los ahorros de toda una vida. Esto es lo que le ha pasado recientemente a un matrimonio murciano, que cayó en la trampa ante una estafa muy «profesionalizada y difícil de detectar».

Todo comenzaba con un SMS aparentemente legítimo y supuestamente enviado por su banco, alertando de una transferencia sospechosa de 5.393 euros: el mensaje facilitaba un número de teléfono para contactar con la entidad y detener la operación.

«A priori era un SMS creíble, no tenía nada raro. Nosotros siempre hemos sido muy cautelosos con estos mensajes que nos llegaban a los móviles y siempre sabíamos que eran estafas», explica el hombre a este periódico, que prefiere mantenerse en el anonimato. Pero esa tarde, desgraciadamente, ‘picaron’ de lleno.

Al llamar, explica, un supuesto agente bancario «muy seguro, muy educado y muy centrado» se puso al teléfono. Con el paso de los minutos, este estafador fue guiando paso a paso a la esposa del afectado para realizar varias transferencias «con la excusa de poner el dinero a salvo».

El estafador fue guiando paso a paso a la mujer para "poner el dinero a salvo" y llegó a amenazar con enviar a la policía a su domicilio

«Le decía exactamente dónde tocar, qué cuenta usar, cómo mover el dinero. Todo estaba perfectamente controlado». Así fue en cuestión de minutos ‘traspasando’ hasta cinco transferencias a la cuenta del estafador hasta llegar a los 28.350 euros. La liebre ‘saltó’ cuando una de ellas dio error: «Le preguntó a mi mujer que, como la transferencia estaba fallando, si teníamos más cuentas en otro banco para realizarla desde ese o bien que le enviase el dinero por Bizum. Eso ya chirrió». La presión no terminó ahí. El estafador pidió incluso contactar con el marido y, al verse descubierto, elevó las amenazas: «Llegó a decir que si tenía dinero o joyas en casa, mandaría a la Policía con un agente del banco y una caja fuerte para retirarlo».

Una tarde desesperante

La lucha de este matrimonio murciano, con el susto en el cuerpo, no terminó ni mucho menos aquí. Tras descubrir la estafa, el matrimonio contactó de inmediato esa misma tarde con el banco para frenar las transferencias. Sin embargo, aseguran que la respuesta fue desesperante: «Me dijeron que tenía que denunciar primero ante la Policía. Mientras tanto, el dinero siguió su curso», lamenta.

Lo que no comprenden es por qué esas transferencias, realizadas en una sola tarde y por un importe inusual para una cuenta de ahorro no activaron ninguna alarma bancaria: «Estamos hablando de casi 30.000 euros. No es normal. Y aún así nadie dudó, nadie paró nada».

Las transferencias se realizaron en una sola tarde, sin que el banco activara ninguna alerta pese al importe inusual

Tras pasar la tarde intentando interponer la correspondiente denuncia por estafa en distintas comisarías de la Policía Nacional en la ciudad de Murcia, no pudieron hacerlo. Tuvieron que esperarse a la mañana siguiente para ponerla en la comisaría del Carmen: «Imagínate la angustia de esa noche», relata.

Tras tener la denuncia en la mano y notificarlo al banco, les comunicaron hasta tres días después que solo podía reclamar el dinero perdido «si el receptor quería devolverlo», al considerar que las transferencias fueron voluntarias. «Eso es lo que más nos indigna», apunta, denunciando una clara indefensión del cliente: «Los bancos saben que esto pasa y aun así se lavan las manos y no reaccionan. Estamos completamente vendidos».

"Un colchón para la jubilación"

El dinero estafado era fruto de años de trabajo y de ahorro, pensado como colchón para una jubilación que está a las puertas: «Era tranquilidad para el futuro. Por fortuna, nosotros podemos decir que podemos seguir adelante, pero no deja de ser nuestro dinero».

Una vez que han reclamado por la vía de consumo y el banco les ha dicho que no, irán por la vía judicial «porque creemos que el banco tuvo tiempo de actuar y no lo hizo».

«Las distintas transferencias se hicieron con datos en España: a una cuenta española, a nombre de una mujer española y a un número de teléfono español , no hablamos de Bangladés, y creemos que la Policía y el banco pueden dar con las personas que estén detrás de la estafa con los datos aportados», sostiene.

Consumur toma las riendas de la defensa judicial

El equipo jurídico de Consumur ha salido en defensa de este matrimonio murciano y se encargará de su defensa judicial en los tribunales. La asociación manifiesta su «firma oposición» a la respuesta que le ofreció el banco, «dado que los usuarios se encuentran protegidos legalmente ante los fraudes digitales y las entidades bancarias deben asumir su responsabilidad ante situaciones como la acontecida».

Así lo viene avalando cada vez más, añade Consumur, la jurisprudencia española: «Prueba de ello es la sentencia del Tribunal Supremo 571/2025, de 9 de abril, que subraya la importancia de la diligencia bancaria, la validez del consentimiento y la nulidad de cláusulas abusivas».

El presidente de Consumur, Roberto Barceló, asegura a La Opinión que la cifra de ciberdelitos en la Región de Murcia dobla a la registrada en el conjunto nacional en la última década. «El único dato que podemos establecer a modo comparativo Estado/Región es que, mientras en el primero en el último año se han resuelto el 13,7% de los casos en el último año, en la Comunidad ha ascendido al 22%», explica.

La asociación recuerda que la jurisprudencia obliga a los bancos a actuar con diligencia ante fraudes digitales

Barcelo alerta de la escasa capacidad de resolución de los casos de ciberdelincuencia en comparación con su crecimiento exponencial, algo que, apunta, se debe al aumento constante de estas prácticas, a la falta de recursos humanos y técnicos y a la rápida necesidad de especialización de las fuerzas de seguridad en un ámbito complejo y en continua evolución.

A ello se suma la alta sofisticación de los ciberdelincuentes, que utilizan tecnologías avanzadas e inteligencia artificial, así como el analfabetismo digital y la confianza excesiva de muchos ciudadanos y organizaciones, lo que incrementa el número de víctimas y las pérdidas económicas.

Medidas necesarias

¿Y qué se puede hacer? El presidente de Consumur propone, entre otras medidas, una estrategia preventiva basada en la formación en ciberseguridad desde el ámbito educativo y laboral, el refuerzo de medios para los cuerpos de seguridad, una mayor protección de los ciudadanos frente a estafas bancarias y una implicación activa de administraciones, entidades financieras y empresas en campañas de información.