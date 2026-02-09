Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia
Kamilia Essamhi, arquitecta por la UPCT: "A veces lo mejor llega cuando estás a punto de dejarlo"
Kamilia Essamhi llegó a España como ama de casa, ahora es arquitecta por la UPCT, titulada en varios másteres y estudiante de doctorado
Cuando la doctoranda Kamilia Essamhi Saidi (Marruecos, 1980) estaba en las clases de Plástica que daba en el colegio del pequeño pueblo de El Aioun Sidi Malouk, visualizaba los edificios, los dibujaba, analizaba construcciones y buscaba soluciones especiales. Soñaba con ser arquitecta, aunque el camino no parecía sencillo.
En 1998 llegó a España con su marido. En la década siguiente tuvo cuatro hijas. Las crió. Aprendió español. Se adaptó a una nueva vida, pero la Arquitectura seguía siendo su meta.
A los 30 años decidió empezar de nuevo, desde cero. Retomó sus estudios en Educación de Adultos en el IES Juan Carlos I de Murcia, comenzó ESO y terminó Bachillerato. En 2014 aprobó Selectividad, se matriculó en la ETSAE de la UPCT, en el grado de Fundamentos de la Arquitectura. Cuando estaba en 3º, su hija se matriculó en Agrónomos y las dos iban y venían juntas a la Universidad.
Soñaba con ser arquitecta, pero el camino no parecía sencillo
"Nada me detuvo para cumplir mi sueño", confiesa, aunque el camino no fue nada fácil. "En la Universidad tuve que enfrentarme a determinadas miradas y muchos prejuicios. Por mi edad, por no encajar con los jóvenes. A veces por llevar pañuelo, por ser musulmana", explica.
Pero "había otra gente que me admiraba por venir todos los días con mi hija, que comenzó la carrera cuando yo aún estaba estudiando. Para algunos jóvenes era un ejemplo, pero otros me rechazaban directamente", agrega.
Sin embargo, "nunca fue una barrera para cumplir mi sueño, incluso le dio más sentido al cambio que quería en mi vida". Kamilia recuerda que pensaba: «hay que avanzar y seguir, aunque sea con pequeños pasos. No tuve la oportunidad de pequeña. Ahora que la tengo no puedo desaprovecharla».
Siempre he tenido claro que cuando alguien tiene un objetivo, un sueño claro, "con esfuerzo, tiempo y con ganas de hacerlo bien se consigue". Por tanto, "yo diría a los estudiantes que se están enfrentando a dificultades que no dejen sus estudios. A veces lo mejor llega justo cuando estás a punto de dejarlo. Hoy estoy aquí porque no me rendí, incluso cuando parecía imposible", afirma.
El camino fue largo y duro. Hubo asignaturas difíciles, suspensos repetidos, barreras idiomáticas y cansancio acumulado.
La carrera se alargó ocho años. Kamilia se graduó en Arquitectura, cursó el máster en Prevención de Riesgos Laborales, el máster en Tecnología de Edificación y el máster en Metodología BIM. Ahora realiza el doctorado en el grupo de investigación en ciencia y tecnología avanzada de la construcción (CTAC). Su tesis se centra en lograr ladrillos ecológicos a base de micelio, de hongos. Es un camino académico que compagina con su trabajo en una empresa de construcción como técnico de estudio y licitaciones.
La doctoranda insiste que sus cuatro hijas fueron su mayor motivación para no rendirse. En la actualidad, la mayor es ingeniera agrónoma por la UPCT, la segunda estudia 5º de Medicina en la UMH, la tercera se gradúa este año en Óptica y Optometría en la UMU y la cuarta estudia Bachillerato tecnológico. Un camino en el que Kamilia siempre les ha insistido en que la educación abre caminos
Conferencia ‘Pioneras científicas’
El Centro Cultural de Cajamurcia en Cartagena acogerá el próximo 11 de febrero la charla ‘Pioneras científicas’, en el Día Internacional de la Niña y la Mujer y la Ciencia. El evento celebrará a las 19.00 horas y la charla será ofrecida por la periodista y gestora cultural, Lola Gracia, en una actividad de entrada libre hasta completar aforo y copatrocinada por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Gracia explicará durante el encuentro la vida y logros de cinco mujeres, cuyos trabajos han cambiado el curso de la historia, como son Hedy Lamarr, Rita Levi-Montalcini, Grace Hopper, Ruth Handler y Marion Donovan.
