Dieta
Juan Manuel Felices, médico: "Si usas el lauril sulfato después de comer, te dejará de apetecer el dulce"
El doctor del Rafael Méndez de Lorca propone una solución para todo aquel que quiera comer más sano
Llevarse algo dulce a la boca después de comer o cenar está tan extendido en los hogares españoles que ya se ha convertido en una costumbre muy poderosa, difícil de quitar. Sobre todo, si estás en medio de un proceso personal de cambio y quieres comer mejor. Así que, si estás buscando burlar ese deseo, el doctor y profesor de la UCAM, Jose Manuel Felices, te revela un nuevo truco para dejar de sentir esa pulsación.
El médico del hospital Rafael Méndez de Lorca ha compartido esta problemática en sus redes sociales (@doctorfelices): "Estoy buscando dulce, acabo de terminar de comer y ¡tengo que tomar dulce! Si a ti también te pasa, te enseño a hackear tu cerebro".
Felices confiesa que hay algo que puedes tomar para combatir esa sensación tan recurrente: "Cuando termines de comer, vas a usar el lauril sulfato". Se trata de una sustancia detergente muy potente y barata que se emplea recurrentemente en pastas de dientes para arrancar la suciedad con facilidad.
"Se encarga de bloquear los receptores de dulce en tu lengua, y así cualquier dulce que comas sería recibido por los receptores de amargo", advierte el doctor, que compara utilizar este recurso como "hackear tu lengua para que el postre te sepa fatal".
"Tan sencillo como cepillarte los diente"
La solución del doctor es tan sencilla como "lavarse los dientes". Según explica el sanitario, el elemento "está presente en algunos productos, pero en concreto en el dentífrico". A su vez, destaca que "muchos de nosotros asociamos cepillarnos los dientes a que hemos acabado de comer, así que bloqueas los receptores de dulce y también le mandas a tu cerebro ese mensaje".
Si cuando acabes de comer, sigues teniendo el capricho de ingerir algo dulce, lávate los dientes y espera 5 minutos. Si aun así te sigue apeteciendo esa onza de chocolate traviesa, "te sabrá a cartón", reconoce Felices.
