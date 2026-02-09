Juan Antonio López Abadía, presidente de Agrupal: "Los aranceles nunca son una oportunidad: siempre son un freno"

Orgullo, vértigo y una hoja de ruta muy clara. Así resume Juan Antonio López Abadía (Murcia,1974) sus primeras semanas como nuevo presidente de Agrupal, la patronal centenaria que representa a la industria agroalimentaria de la Región de Murcia. Director técnico de Estrella de Levante y con una trayectoria profesional estrechamente ligada a la eficiencia energética, la sostenibilidad y el medioambiente, López Abadía asume el cargo tras una elección unánime en un momento clave para el sector. Con casi 100.000 empleos vinculados directa e indirectamente y un peso decisivo en el PIB regional, la industria agroalimentaria afronta retos como la digitalización, la innovación, la internacionalización o el acceso a recursos básicos como el agua y la energía. El nuevo presidente de Agrupal repasa con La Opinión de Murcia las prioridades, analiza el contexto geopolítico y comercial y avanza el modelo de liderazgo participativo que quiere impulsar al frente de la asociación.

Ha sido elegido presidente por unanimidad. ¿Cuáles fueron sus primeras sensaciones?

Lo primero, orgullo. Agrupal es una asociación con más de cien años de historia, que agrupa a 80 empresas del sector agroalimentario y cubre prácticamente todo el espectro industrial de la Región de Murcia. Representar a ese tejido empresarial es un orgullo enorme. Pero, al mismo tiempo, también da vértigo, porque supone una gran responsabilidad: poner voz a tantas empresas distintas. Y más aún cuando vienes detrás de alguien como Pepe García Gómez, que ha liderado Agrupal durante 30 años de forma brillante y ha dejado el listón muy alto. Uno aspira a estar a la altura y, desde luego, a no dar un paso atrás.

El peso del sector que representa Agrupal es enorme: cerca del 14% del empleo regional y más de un tercio del empleo industrial. Con este contexto, ¿cuáles son los principales retos que identifica?

Mi primer reto personal es escuchar, entender y conocer bien la problemática de todo el sector para poder representarlo adecuadamente. Hablamos de empresas muy diversas: zumos, cerveza, vino, golosinas, conservas, encurtidos, salazones… Es un abanico amplísimo. Como retos sectoriales, señalaría cuatro grandes ejes. El primero, la sostenibilidad, que va a marcar el paso en los próximos años: impacto climático, gestión de residuos, economía circular y descarbonización. El segundo, la digitalización, como palanca para ganar eficiencia, pero también con el reto añadido de la ciberseguridad. El tercero, la innovación, especialmente en productos de alto valor añadido y más saludables. Y el cuarto, la internacionalización, porque somos un sector claramente exportador, presente en unos 170 países y con una facturación que ronda los 3.500 millones de euros.

Precisamente sobre internacionalización... Vivimos un contexto de tensiones comerciales, aranceles y mucha incertidumbre. ¿Cómo valora cuestiones como los aranceles de Estados Unidos o el acuerdo con Mercosur?

Los aranceles nunca son una oportunidad; siempre son un freno al crecimiento y generan incertidumbre. Ya hemos pasado por situaciones complejas como el Brexit y sabemos que estas políticas acaban lastrando las exportaciones. Algunas empresas incluso se han visto obligadas a trasladar parte de su producción para sortearlos. En cuanto a Mercosur, antes de posicionarnos necesitamos conocer bien la letra pequeña del acuerdo. Es fundamental que los productos de origen tengan los mismos controles y exigencias que los que se producen aquí. Nuestro sector está muy vinculado a la agricultura murciana y española, y de su buena marcha depende también la nuestra. Mercosur puede ser una oportunidad, pero solo si se implanta en condiciones realistas y con reglas de juego iguales para todos.

Más allá de estos factores externos, ¿qué pasos concretos se pueden dar para reforzar la internacionalización?

Ya estamos trabajando en varias líneas. Por un lado, misiones comerciales y ferias, en colaboración con la Consejería de Agricultura y el Instituto de Fomento, para abrir mercados y conocer otros destinos, como Asia. En algunos casos también traemos delegaciones para que conozcan nuestra cadena productiva. Por otro, la innovación. El crecimiento de las exportaciones viene, en buena medida, de productos de alto valor añadido. Ahí es clave apoyarnos en centros tecnológicos y en las universidades de la Región para desarrollar nuevos productos que nos permitan competir mejor y facturar más.

Llega a la presidencia tras una etapa muy marcada por la figura de José García Gómez. ¿Qué cree que debe mantenerse de su legado y qué debe evolucionar?

Pepe ha tenido un modelo muy presidencialista, con una dedicación enorme. En mi caso, desde el principio dejé claro que no tengo esa disponibilidad y que debíamos adaptarnos. En los últimos años ya se ha trabajado para que el protagonismo operativo recaiga más en el secretario general, César Nicolás, y en él me quiero apoyar. Quiero impulsar un modelo más participativo, con una junta directiva implicada, rotando representaciones y decisiones más compartidas. Además, es un cambio que el presidente no sea propietario de empresa, sino un trabajador, como es mi caso en Estrella de Levante. En cualquier caso, Pepe sigue siendo una referencia: permanece como tesorero y para mí es imprescindible contar con su experiencia y su asesoramiento.

Su antecesor señalaba dos preocupaciones: la falta de mano de obra cualificada y la evolución hacia una nutrición más personalizada y saludable. ¿Comparte esa visión?

Totalmente. El relevo generacional ya se está empezando a notar, con muchos técnicos próximos a la jubilación. Necesitamos formación y vocaciones técnicas para afrontar retos como la digitalización y la internacionalización. También hay un problema de absentismo que lastra la productividad, y sin productividad es difícil crecer. En cuanto a la nutrición, la población demanda cada vez más productos saludables, lee la letra pequeña y busca opciones adaptadas a sus necesidades. Ese es un nicho claro para innovar, por ejemplo en proteínas vegetales o productos funcionales, apoyándonos en centros tecnológicos.

Agrupal ha ido incorporando cada vez más sectores. ¿Hay margen para crecer en número de asociados y servicios?

Siempre hay margen para sumar. Hoy prácticamente todos los sectores agroalimentarios de la Región están representados, pero faltan empresas. Cuantas más seamos, más fuerza tendrá la agrupación. En cuanto a servicios, trabajamos en prevención, calidad, medioambiente, digitalización y ciberseguridad, con formación y seminarios. Son líneas que vienen del mandato anterior y que quiero potenciar, especialmente todo lo relacionado con sostenibilidad y descarbonización.

La energía y el agua son dos cuestiones clave para el sector. ¿Cómo las afrontan?

Descarbonizar es una obligación europea y nacional. La apuesta pasa por las renovables y, en muchos casos, por la electrificación, pero ahí tenemos un problema serio: la falta de potencia eléctrica y la lentitud de los trámites. Sin electricidad suficiente será muy difícil crecer. Confiamos en que la nueva planificación eléctrica mejore esta situación. Respecto al agua, es básica. Nuestras materias primas vienen del campo, y sin agua no hay vida ni riqueza. En la Región reutilizamos el 98% del agua, con datos que nos sitúan a la vanguardia mundial, aunque no siempre sepamos comunicarlo. Los recortes en el trasvase o en los acuíferos afectarían a toda la cadena, también a la industria.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a las empresas asociadas y a las que podrían sumarse a Agrupal?

El mensaje principal es que el sector agroalimentario, cuando está unido, tiene mucha más fuerza. En una región uniprovincial como la nuestra, contar con una voz común es clave para ganar peso y capacidad de influencia. En Agrupal están representadas las principales industrias agroalimentarias de la Región de Murcia, junto a empresas de menor tamaño, y hay espacio para que se incorporen muchas más. La agrupación permite acceder a proyectos, conocimiento y oportunidades que, de manera individual, serían difíciles de alcanzar, especialmente para las pymes. A través de convenios con la Consejería de Agricultura, el Instituto de Fomento u otras entidades, se facilita la internacionalización, la formación, la digitalización, la mejora en sostenibilidad y la eficiencia energética. La idea es seguir impulsando iniciativas que ayuden a las empresas a ser más competitivas y a afrontar los retos actuales como si formasen parte de una gran empresa, reforzando así al conjunto del sector agroalimentario regional.