El Gobierno ejecuta ya 110 millones del plan para recuperar el Mar Menor

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha ejecutado ya proyectos por valor de 110,1 millones de euros, lo que supone el 16,3% del presupuesto total del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM), dotado con 675,05 millones de euros. Así lo refleja el informe de avances correspondiente al cuarto trimestre de 2025, que cifra en 226,6 millones los fondos ya comprometidos, es decir, uno de cada tres euros previstos en el plan.

Entre las actuaciones más recientes destaca el inicio de la Fase I de la restauración de dunas en seis áreas de La Manga del Mar Menor, impulsada por la Dirección General de la Costa y el Mar, con una inversión de 210.000 euros. El objetivo de esta intervención es preservar los valores naturales de un entorno sometido a una fuerte presión urbanística.

En el ámbito agroganadero, la Fundación Biodiversidad ha convocado ayudas por valor de 11,5 millones de euros destinadas a la mejora ambiental de las explotaciones ganaderas intensivas y al impulso de la ganadería extensiva en el Campo de Cartagena. La resolución de estas ayudas está prevista para el primer trimestre de 2026 y vendrá a complementar las ya concedidas al sector agrícola, que están contribuyendo a la transición hacia prácticas más sostenibles.

En materia de saneamiento y depuración, el MITECO ha transferido 20 millones de euros a los municipios de la cuenca vertiente del Mar Menor para mejorar infraestructuras, fomentar la construcción de redes separativas de pluviales y evitar fugas y pérdidas de aguas residuales.

En las próximas semanas saldrá a licitación el proyecto para la recuperación de la rambla de La Pescadería y el parque inundable de Los Alcázares

Por su parte, la Dirección General del Agua (DGA) ha aprobado el proyecto de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para la recuperación de la rambla de La Pescadería y el parque inundable de Los Alcázares, con un presupuesto de 35,8 millones de euros, cuya licitación se prevé en las próximas semanas. Además, la DGA ha licitado las obras de protección frente a inundaciones en la rambla de Cobatillas, con una inversión estimada de 15,9 millones, que también ejecutará la CHS.

El organismo de cuenca continúa reforzando la vigilancia del dominio público hidráulico. Hasta la fecha, se han precintado y desconectado 9.179 hectáreas de regadíos sin derechos, de las cuales 7.979 hectáreas corresponden a desconexiones voluntarias. Asimismo, se han tramitado o finalizado 173 expedientes por actividades contaminantes o vertidos (el 38% procedentes de granjas y el 62% de aguas residuales), además de la inspección de 450 explotaciones ganaderas, con especial atención a la impermeabilización de las balsas de purines.

La CHS ha concluido también la Fase I de la restauración de ramblas mineras, mientras que la Fase II se encuentra en proceso de expropiación de terrenos en las ramblas de Carrasquilla, Las Matildes y Barranco de Ponce, con un presupuesto global de 17,5 millones de euros.

Actuaciones en la Sierra Minera

Otro de los avances del último trimestre corresponde a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, que ha iniciado las obras de remediación ambiental del cuarto conjunto minero en la Sierra de Cartagena y La Unión (Peña del Águila, Zona I), así como de nuevas fases en el Llano del Beal (Zona 2) y Sancti Spiritu, con una inversión adicional de 8 millones de euros.

Esta dirección general ha autorizado además, por cerca de un millón de euros, el encargo del proyecto de consolidación y puesta en valor del patrimonio industrial minero en terrenos adquiridos por el MITECO. Las actuaciones incluyen antiguos pozos y la recuperación de la fundición 'Dos Hermanos', en El Descargador II (Cartagena), y de la mina 'Los Burros', en Brunita (La Unión).

Por último, se ha iniciado el desarrollo del Cinturón Verde, con trabajos en el entorno del Carmolí, donde está prevista una inversión de 1,4 millones de euros, a los que se suma medio millón adicional destinado al programa de vigilancia ambiental y mantenimiento durante los dos años posteriores a la finalización de las obras.