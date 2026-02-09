La FFIS-IMIB se vuelcan con los actos del 11 de febrero para visibilizar a las mujeres y niñas en la ciencia

La Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS) y el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB) volverán a situar la igualdad, la visibilidad y el talento femenino en el centro de la agenda científica regional con una programación especial con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero. A lo largo de tres días consecutivos, ambas entidades participarán y organizarán distintos actos que combinan reflexión, divulgación, mentorización y reconocimiento institucional, con un objetivo común: impulsar la presencia y el liderazgo de las mujeres en la investigación biosanitaria desde las etapas más tempranas hasta los niveles de mayor responsabilidad científica.

La programación arranca el martes 10 de febrero, a las 10:00 horas, en el Salón de Actos del Pabellón Universitario Virgen de la Arrixaca (PUVA), con un encuentro dirigido a la comunidad investigadora y clínica de la Región de Murcia. Se trata de un acto concebido como un espacio de reflexión y puesta en común en torno al Programa de Mentorización Women Can, impulsado por la FFIS-IMIB y que, tras su puesta en marcha el pasado año, se encuentra ya plenamente consolidado.

Durante esta jornada se presentarán los avances, resultados e impacto del programa, que tiene como finalidad acompañar y fortalecer la carrera investigadora de mujeres en etapas clave de su desarrollo profesional. El acto contará con la participación de Xavier Ronald Eekhout Chicharro, responsable de la Unidad de Carreras y Movilidad en Ciencia de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), quien abordará el papel de la mentorización y las políticas de apoyo al talento femenino en el sistema científico. Además, se celebrará una conversación abierta con la doctora Marta Agudo Barriuso, investigadora principal del IMIB, que permitirá reflexionar sobre los retos, oportunidades y barreras que siguen existiendo para las mujeres en el ámbito de la investigación biosanitaria.

El miércoles 11 de febrero será el turno de uno de los actos centrales de esta conmemoración. A partir de las 08:30 horas, el Salón de Actos del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia acogerá las jornadas organizadas junto a Lyceum de Ciencia, entidad pionera en la Región en la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Para la FFIS-IMIB, esta colaboración supone un motivo especial de orgullo, al tratarse de un acto abierto y compartido que refuerza la alianza entre instituciones comprometidas con la igualdad y la divulgación científica.

Estas jornadas estarán dirigidas principalmente a estudiantes de Educación Secundaria, con el objetivo de despertar vocaciones científicas entre niñas y jóvenes, ofrecer referentes cercanos y reales, y mostrar la diversidad de salidas profesionales que ofrece la ciencia. El programa incluirá una conferencia inaugural de alto nivel, testimonios de jóvenes científicas en formación procedentes de distintas universidades y centros de investigación de la Región de Murcia, así como la entrega de premios a los mejores pósteres científicos, presentados por estudiantes. De este modo, el acto combina divulgación, participación activa y reconocimiento al talento emergente.

La programación se completa el jueves 12 de febrero de 2026, con un acto de marcado carácter institucional y simbólico. Ese día, a las 19:00 horas, en el Salón de Actos del Edificio Múltiple de la Delegación del Gobierno en Murcia, la doctora Encarna Guillén Navarro tomará posesión como Académica de Número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia. Guillén, miembro del Comité Científico del IMIB y coordinadora del Proyecto ÚNICAS del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, recibe así un reconocimiento a una trayectoria científica y clínica de referencia nacional e internacional, especialmente vinculada al ámbito de las enfermedades raras y la genética médica.

Desde la FFIS-IMIB se subraya la importancia de este nombramiento como ejemplo del liderazgo femenino en la ciencia y la medicina, y como referente para las nuevas generaciones de investigadoras. Su incorporación a la Academia simboliza el avance, aún necesario, hacia una representación más equilibrada de las mujeres en los espacios de toma de decisiones científicas.

Con esta programación, la FFIS-IMIB reafirma su compromiso con una ciencia más justa, inclusiva y diversa, en la que las mujeres y las niñas encuentren referentes, oportunidades reales y apoyo institucional para desarrollar todo su potencial. Una semana para celebrar, visibilizar y seguir avanzando, porque sin mujeres no hay ciencia, y sin ciencia no hay futuro.