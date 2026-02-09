El Trasvase del Ebro da el campanazo en las elecciones de Aragón

El Trasvase del Ebro, enterrado en 2004 por decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido uno de los temas más polémicos y recurrentes de la campaña electoral aragonesa, y el único partido que lo defendió, Vox, ha doblado su representación en las Cortes, pasando de 7 a 14 diputados. No parece que el acueducto cuente con el rechazo absoluto de los ciudadanos de aquella comunidad, a juzgar por los más de 117.000 votos que recibió la formación de Santiago Abascal.

Tras conocer los resultados la noche del domingo, el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, defendió que su partido es un "halo de esperanza" verde "a favor de los jóvenes, la vivienda, el campo y la bajada de impuestos". Durante la campaña, en una entrevista a El Periódico de Aragón, llegó a decir que "si sobra agua del Ebro, que evidentemente sobra, se puede dar a nuestras regiones vecinas", provocando una oleada de críticas del resto de formaciones políticas.

Ahora que la gente aplauda cuando empiece el trasvase Alberto Izquierdo — Presidente del PAR

De hecho, el Partido Aragonés (PAR) ha desaparecido de las Cortes de Aragón por primera vez en su historia. Visiblemente afectado, el presidente de la formación, Alberto Izquierdo, consideraba que "este resultado arroja lo que los aragoneses quieren y es más Vox y menos Aragón". "Ahora que la gente aplauda cuando empiece el trasvase", añadió.

Las elecciones en Aragón dejan a un PP que gana los comicios pero perdiendo dos escaños y a pesar del batacazo electoral del PSOE, que iguala su mínimo histórico. Mientras, Chunta Aragonesista (CHA) logra su mejor resultado en 23 años y ahora tendrá 6 diputados en las Cortes, el doble que en 2023, e IU-Sumar resiste manteniendo el único que ya tenía. Podemos, como el PAR, también desaparece, 11 años después de su irrupción.

Para apoyar a su candidato, este fin de semana electoral se trasladaron a Zaragoza miembros de Vox de la Región de Murcia, y no dudaron en dar un paseo por el cauce del Ebro. Su presidente provincial, José Ángel Antelo, denunció este lunes la falta de una política nacional del agua. "En Aragón, el agua del río Ebro acaba en el mar sin que ni siquiera los propios aragoneses puedan aprovecharla por falta de infraestructuras hidráulicas", afirmó. Asimismo, recordó que Vox lleva reclamando desde su existencia la interconexión de cuencas y una "gestión solidaria" del agua: "Queremos llevar el agua de donde sobra a donde hace falta, como en la Región de Murcia".

Exigimos al PP que le pida explicaciones a Azcón y que le diga claramente que rectifique José Ángel Antelo — Presidente Vox Región de Murcia

El dirigente de Vox cargó duramente contra el presidente aragonés del Partido Popular: "Nos encontramos con políticos absolutamente egoístas como el señor Azcón, conocido como el Puigdemont del agua, que dice que toda esta agua tiene que irse al mar y que ningún otro español la pueda utilizar, que ni una gota del Ebro va a ir fuera de Aragón".

Antelo calificó esta postura como una "auténtica barbaridad" y exigió al Partido Popular que actúe: "Pedimos al PP que diga claramente qué está haciendo con un interés nacional como es el trasvase y con todos y cada uno de nuestros ríos, que le pida explicaciones a Azcón y que le diga claramente que rectifique, y que lo haga públicamente".

López Miras subraya la caída del PSOE

No parece que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, haya aprovechado su participación en la Junta Directiva Nacional del PP, celebrada este lunes en Madrid, para leerle la cartilla a su homólogo aragonés. Su lectura del resultado electoral es bien distinto del de Vox y ni siquiera mencionó el agua. "El Partido Popular ha ganado mientras el PSOE ha sacado el peor resultado de su historia. Los aragoneses quieren que su presidente sea Jorge Azcón y que el Gobierno lo lidere el PP", subrayó.

Fernando López Miras, junto a la presidentade la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En el centro de la imagen, el presidente aragonés, Jorge Azcón. / Gustavo Valiente/EP

Para López Miras, las negociaciones de Azcón deben primar a Vox, ya que es la formación con la que tienen "más coincidencias". El propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, apeló a la "responsabilidad" de la formación de Abascal durante su intervención en la Junta Directiva de los 'populares': "No pueden convertirse en un muro, porque yo no soy Sánchez".

"El PP, como partido de gobierno, debe hacer lo que siempre ha hecho para crecer: decir la verdad. No dar consignas, ni gritar más, ni sostener pancartas, ni proponer soluciones fáciles a problemas complejos, sino gestionar y dar certidumbre y estabilidad en momentos en los que se pierde la confianza en las instituciones", manifestó Miras.

A quien perjudica esta tendencia es al Partido Socialista, que está desapareciendo Fernando López Miras — Presidente PP Región de Murcia

Respecto al adelanto de las elecciones en Aragón, López Miras ha afirmado que "no era una opción, sino un deber". "El Partido Popular ha actuado en consecuencia, y la coherencia es un valor en política", subrayó.

En cuanto al PSOE, destacó que "está desapareciendo del mapa". "Si a alguien perjudica la tendencia que se está dando en las últimas elecciones es al Partido Socialista, no al partido que gana elección tras elección, que es el Partido Popular", concluyó.