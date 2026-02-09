Tirón de orejas de Consumur al PP por la falta de "espíritu constructivo" en su moción de Chinchilla

A la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red de la Región de Murcia (Consumur) no le ha gustado nada la moción del Partido Popular, que se debate es miércoles en la Asamblea, en la que se pide al Gobierno de España la reapertura inmediata de la línea ferroviaria que une Cartagena y Madrid pasando por Cieza, Hellín y Albacete. Según Roberto Barceló, presidente de la entidad, su preámbulo "no contribuye al espíritu constructivo", por lo que pide en una carta al portavoz del PP en el hemiciclo, Joaquín Segado, que lo modifique "en favor de un consenso pleno, desprovisto de cualquier intencionalidad partidista que se anteponga al interés general".

En el texto en cuestión, el PP llama "marca Pedro Sánchez" al hecho de haber prometido la reapertura de la línea en varias ocasiones sin haber cumplido su palabra, y critica que desde el Ministerio de Transportes se dedican a "arrastrar los pies" con este asunto en lugar de comenzar a trabajar en los estudios informativos necesarios para electrificar el recorrido. Llega a decir, incluso, que si no lo hacen "es, simplemente, porque no quieren favorecer en nada a los ciudadanos de la Región de Murcia".

El presidente de Consumur le recuerda en su misiva, trasladada también al resto de grupos parlamentarios, que, para crear la Comisión en Defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete, "en ese espíritu de querer aglutinar a todas las fuerzas sociales, económicas, sindicales y políticas, algunos de los aspectos que hacían referencia a la negociación de cómo se trajo la Alta Velocidad a Murcia fueron suprimidos a petición del Gobierno del que su partido forma parte". Barceló se refiere a que fue el PP el que aceptó la llegada del AVE a Murcia por Alicante y no por la histórica línea de Chinchilla.

"Una moción de este tipo debería haberse hecho con base en lo que nos une y no a lo que les pueda a ustedes, como partidos, separar", le recrimina, al tiempo que le indica que "hubiera sido oportuno" haberla trabajado con Consumur antes de registrarla.

Por este motivo, Barceló insta a Segado a modificar el preámbulo de su iniciativa "para que pueda caber el consenso con el conjunto de las fuerzas políticas y dentro del espíritu constructivo de una cuestión tan importante para nuestro desarrollo económico y social, buscando la unidad de acción en el marco de la Declaración Institucional que se hizo".