Consejos para evitar el ‘smishing’ y no caer en estafas bancarias

El smishing, una de las técnicas que utilizan los estafadores y por la que un matrimonio murciano ha perdido recientemente casi 30.000 euros, consiste en el envío de un SMS por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una empresa legítima con el objetivo de acceder a información privada, como datos personales o bancarios. Normalmente este mensaje invita a llamar a un número de teléfono o acceder a un enlace de una web falsa bajo un pretexto. Eson son algunos consejos para evitarlo y no caer en estafas bancarias.

Desconfía de SMS urgentes

Los mensajes de texto (SMS)que dicen ‘Tu cuenta está bloqueada’ o ‘Transfiere ahora para no perder dinero’ suelen ser directamente estafas. Los bancos, de forma oficial, nunca presionan de esta forma.

Ni clicks ni descargas

Un link en un SMS puede llevar a páginas falsas que roban tus datos o instalan malware.

Contraseñas a salvo

La mayoría de entidades bancarias nunca pedirán tu código personal por SMS o llamada, por lo que alertan de que nunca se compartan estos códigos de seguridad ni contraseñas.

Siempre canales oficiales

Si surgen posibles dudas, lo más que recomendable es llamar a los números oficiales de los bancos (no al que indica el SMS) y, en la medida de lo posible, presentarse presencialmente en una oficina de la entidad financiera.

Comprueba los remitentes

Un número corto o extraño suele ser señal de fraude. Los bancos insisten: los mensajes de bancos reales provienen de canales oficiales.

Activa alertas y revisa tu cuenta

Muchos fraudes se detectan antes de que el dinero salga si revisas movimientos con frecuencia a través de la banca electrónica en la página web o en las aplicaciones móviles.

¿Dudas? Bloqueo y denuncia

Si te llega una llamada o un mensaje sospechoso, guarda el número o el mensaje y contacta al banco. También puedes reportarlo a la policía para que alerten al resto de ciudadanos.

Aviso a familiares y mayores

Tanto la Policía como los propios bancos tienen asumido que este tipo de estafa es muy efectiva con gente confiada o que no domina la tecnología como podrían ser personas mayores.