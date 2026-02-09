Estafas
Consejos para evitar el ‘smishing’ y no caer en estafas bancarias
El ciberdelincuente envía un SMS a la víctima simulando ser una empresa legítima con el objetivo de acceder a información privada
El smishing, una de las técnicas que utilizan los estafadores y por la que un matrimonio murciano ha perdido recientemente casi 30.000 euros, consiste en el envío de un SMS por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una empresa legítima con el objetivo de acceder a información privada, como datos personales o bancarios. Normalmente este mensaje invita a llamar a un número de teléfono o acceder a un enlace de una web falsa bajo un pretexto. Eson son algunos consejos para evitarlo y no caer en estafas bancarias.
Desconfía de SMS urgentes
Los mensajes de texto (SMS)que dicen ‘Tu cuenta está bloqueada’ o ‘Transfiere ahora para no perder dinero’ suelen ser directamente estafas. Los bancos, de forma oficial, nunca presionan de esta forma.
Ni clicks ni descargas
Un link en un SMS puede llevar a páginas falsas que roban tus datos o instalan malware.
Contraseñas a salvo
La mayoría de entidades bancarias nunca pedirán tu código personal por SMS o llamada, por lo que alertan de que nunca se compartan estos códigos de seguridad ni contraseñas.
Siempre canales oficiales
Si surgen posibles dudas, lo más que recomendable es llamar a los números oficiales de los bancos (no al que indica el SMS) y, en la medida de lo posible, presentarse presencialmente en una oficina de la entidad financiera.
Comprueba los remitentes
Un número corto o extraño suele ser señal de fraude. Los bancos insisten: los mensajes de bancos reales provienen de canales oficiales.
Activa alertas y revisa tu cuenta
Muchos fraudes se detectan antes de que el dinero salga si revisas movimientos con frecuencia a través de la banca electrónica en la página web o en las aplicaciones móviles.
¿Dudas? Bloqueo y denuncia
Si te llega una llamada o un mensaje sospechoso, guarda el número o el mensaje y contacta al banco. También puedes reportarlo a la policía para que alerten al resto de ciudadanos.
Aviso a familiares y mayores
Tanto la Policía como los propios bancos tienen asumido que este tipo de estafa es muy efectiva con gente confiada o que no domina la tecnología como podrían ser personas mayores.
