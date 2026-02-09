Consejos clave para comprar disfraces de Carnaval de forma segura, especialmente para niños

Con motivo de la celebración del Carnaval, la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (CONSUMUR) ha elaborado un decálogo de recomendaciones dirigido a los consumidores que vayan a adquirir disfraces y accesorios, con el objetivo de garantizar la seguridad de estos productos, especialmente cuando están destinados a menores.

La organización recuerda que los disfraces infantiles están considerados juguetes, por lo que deben cumplir la normativa específica de seguridad aplicable a este tipo de artículos. En este sentido, deben respetar requisitos relacionados con las propiedades mecánicas y físicas, la ventilación o la inflamabilidad, e incluir el marcado CE, además de la identificación del fabricante o importador, su dirección y las correspondientes instrucciones y advertencias de uso.

CONSUMUR publica un decálogo con recomendaciones de seguridad, precios y derechos del consumidor

Consumur aconseja extremar la precaución en la compra de máscaras, comprobando que cuenten con suficientes orificios de ventilación y que sean adecuadas a la edad de la persona que vaya a utilizarlas. En el caso de cosméticos, como maquillajes o pinturas faciales, insiste en la importancia de leer detenidamente el etiquetado, que debe reflejar, como mínimo, el nombre del producto, el fabricante o importador, la fecha de caducidad, el número de lote y la composición.

En cuanto a los disfraces en general, la asociación recomienda revisar el etiquetado para verificar que cumplen las normas de seguridad y optar, siempre que sea posible, por aquellos que incluyan indicaciones de conservación, lavado y mantenimiento.

Comparar precios en distintos establecimientos

Entre las recomendaciones de carácter práctico, CONSUMUR anima a comparar precios entre distintos establecimientos, ya que pueden existir diferencias significativas para un mismo artículo, y recuerda la importancia de exigir y conservar el ticket o la factura de compra, así como la publicidad o los catálogos comerciales, de cara a posibles reclamaciones.

Asimismo, aconseja informarse previamente sobre la política de devoluciones, ya que los comercios no están obligados a aceptar cambios si el producto está en perfecto estado, salvo que así lo hayan anunciado.

Para quienes opten por confeccionar su propio disfraz, la asociación propone reciclar materiales y fomentar la creatividad.

Por último, CONSUMUR recomienda adquirir estos productos en establecimientos adheridos al Sistema Arbitral de Consumo, como garantía adicional para la resolución de posibles conflictos.

La asociación pone a disposición de los consumidores su Teléfono de Atención al Consumidor y Usuario (968 22 30 82) para resolver dudas, ofrecer información adicional o tramitar reclamaciones relacionadas con sus derechos.