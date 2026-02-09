Apuntes
Conferencia ‘Pioneras científicas’
El Centro Cultural de Cajamurcia en Cartagena acogerá el próximo 11 de febrero la charla ‘Pioneras científicas’, en el Día Internacional de la Niña y la Mujer y la Ciencia. El evento celebrará a las 19.00 horas y la charla será ofrecida por la periodista y gestora cultural, Lola Gracia, en una actividad de entrada libre hasta completar aforo y copatrocinada por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Gracia explicará durante el encuentro la vida y logros de cinco mujeres, cuyos trabajos han cambiado el curso de la historia, como son Hedy Lamarr, Rita Levi-Montalcini, Grace Hopper, Ruth Handler y Marion Donovan.
