Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones de AragónEspaña campeonaFunambulistaAves rapacesReinas del carnaval de Cartagena
instagramlinkedin

Apuntes

Conferencia ‘Pioneras científicas’

El Centro Cultural de Cajamurcia en Cartagena acogerá el próximo 11 de febrero la charla ‘Pioneras científicas’, en el Día Internacional de la Niña y la Mujer y la Ciencia. El evento celebrará a las 19.00 horas y la charla será ofrecida por la periodista y gestora cultural, Lola Gracia, en una actividad de entrada libre hasta completar aforo y copatrocinada por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Gracia explicará durante el encuentro la vida y logros de cinco mujeres, cuyos trabajos han cambiado el curso de la historia, como son Hedy Lamarr, Rita Levi-Montalcini, Grace Hopper, Ruth Handler y Marion Donovan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents