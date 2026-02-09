Esperan colas kilométricas en los Lidl de Murcia para hacerse con la nueva maleta todoterreno que podrás llevarte a todas partes con un 30% de descuento

Hace unos días Lidl nos sorprendió con la apertura de 12 nuevos supermercados en España, uno de ellos en Cartagena, destinando una inversión conjunta de 87 millones de euros. Ahora, la cadena alemana anuncia tener en sus establecimientos la nueva maleta todoterreno, convertible, ideal para desplazamientos cortos o viajes en los que vas a llevar el equipaje en todo momento contigo.

Lidl España esperaba colas kilométricas de gente a las puertas de sus locales para hacerse con ella. Así que, si estabas pensando en renovar tu equipaje o tenías en mente una escapada para los próximos meses, estás de suerte, porque desde este domingo esta maleta estará disponible hasta agotar existencias.

Pensada para viajeros prácticos, de esos que buscan comodidad, versatilidad y diseño sin gastar de más. Perfecta para esos viajes relámpago que podrás hacer si sabes cómo organizar los superpuentes que te brinda la Región de Murcia.

El formato convertible de esta mochila te permite usarla tanto como maleta tradicional como mochila, adaptándose a distintos tipos de aventura. Recuerda estar rápido, porque no es la primera vez que un artículo de viaje de Lidl se convierte en objeto de deseo. Y si algo han comprendido los compradores habituales de Lidl es que, en estos casos, llegar tarde no es una opción.

La maleta en color rojo. / Lidl

La maleta convertible de Lidl más demandada está al 30% de descuento

Ligera, resistente y fácil de manejar, esta maleta está diseñada para quienes se mueven mucho: viajes cortos, escapadas de fin de semana o incluso como equipaje de cabina. El interior cuenta con compartimentos bien distribuidos que facilitan el orden, mientras que el exterior apuesta por un diseño funcional, pensado para soportar el ritmo de aeropuertos, estaciones y trayectos urbanos.

La maleta en color verde. / Lidl

Nordisk Maleta 45 L de Lidl: disponible en verde y roja

La maleta tiene dos asas de transporte de doble cinta y sus materiales son de lo más robustos, resistentes a cualquier destino. La puedes elegir tanto en color verde como en color rojo. Pero la realidad es que el factor precio es, sin duda, el detonante del fenómeno. Con una rebaja del 30%: cuesta 89,99 euros mientras que su precio original era el de 129,99 euros.