El Bono Turístico logra 1.800 reservas durante esta campaña

Pasar unos días en familia o con amigos disfrutando de un entorno natural, urbano o de una zona de costera es mucho más fácil desde la entrada en vigor del Bono Turístico del Gobierno regional, una iniciativa que ofrece descuentos de hasta el 50% en alojamientos de la Región de Murcia.

El programa sigue confirmando su buen funcionamiento como instrumento de estímulo de la demanda turística fuera de la temporada alta, ya que desde su puesta en marcha el 8 de octubre, la iniciativa ha registrado 1.763 reservas, que se han traducido en un total de 3.837 pernoctaciones en alojamientos turísticos de la Región.

En este periodo, el bono ha generado un impacto económico directo de 637.239 euros en los establecimientos participantes, sin contabilizar el gasto adicional realizado por los visitantes en bares, restaurantes, comercio, transporte o actividades complementarias como el turismo activo o cultural.

Los viajeros muestran una predilección por las escapadas cortas de pocos días

Según el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, "el beneficio económico ha superado ya ampliamente al presupuesto asignado a esta edición del programa, que asciende a 500.000 euros, y que estará activo hasta finales de mayo, lo que evidencia la rentabilidad de este incentivo y su capacidad para estimular el gasto, reforzar la actividad de las empresas y generar riqueza en los destinos".

Desde su creación en 2021, se han emitido más de 11.200 bonos, que han generado alrededor de 25.000 pernoctaciones y un impacto económico directo superior a los 3 millones de euros, consolidándose como una de las principales herramientas de apoyo al sector turístico regional. Actualmente, 125 empresas participan en esta edición.

Noticias relacionadas

Hasta el momento, el tipo de alojamiento preferido han sido los hoteles, que concentraron el 61% de las reservas, seguidos de alojamientos rurales, con el 30%. El comportamiento del viajero indica una predilección por las escapadas cortas.