Blindaje antitormentas para una autovía del Mar Menor por la que pasan más de 10 millones de vehículos al año

La Consejería de Fomento e Infraestructuras completa las obras de mejora del drenaje de la autovía del Mar Menor con el inicio de la segunda fase de la actuación, que supone una inversión de 1.105.416 euros y se enmarca en el Plan de adaptación de carreteras frente al riesgo de inundación impulsado por el Gobierno regional.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, y el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, visitaron este lunes las obras que comenzaron hace unas semanas con el objetivo de reforzar la seguridad vial y garantizar la conectividad de esta infraestructura estratégica durante episodios de lluvias intensas.

García Montoro explicó que “esta nueva fase da continuidad a las actuaciones ya ejecutadas en la RM-19 y permite completar la mejora del sistema de drenaje entre los puntos kilométricos 23,3 y 24,2 de la autovía, que conecta la A-30 con la AP-7 y soporta más de 10,5 millones de desplazamientos al año”.

Las obras contemplan la instalación de nuevos marcos rectangulares de hormigón para dar continuidad al drenaje longitudinal existente, la ampliación de la sección hidráulica de la cuneta actual y el refuerzo de la estabilidad del sistema mediante escollera hormigonada, con el objetivo de evitar acumulaciones de agua sobre la calzada y posibles cortes de tráfico en episodios de precipitaciones intensas.

“El objetivo de esta obra es mejorar la capacidad de evacuación de aguas y reforzar la seguridad de los usuarios de la RM-19, de modo que se garantice la funcionalidad de la autovía en estas situaciones meteorológicas”, señaló el responsable regional. Asimismo, destacó la importancia de actuar con criterios técnicos y de coordinación institucional en infraestructuras como esta, que cuenta con el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Noticias relacionadas

Esta segunda fase culminará la intervención iniciada previamente en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 22 y 24, que supuso una inversión de 633.497 euros. En conjunto, la actuación global en la RM-19 alcanza una inversión total de 1,7 millones de euros, cofinanciada con colaboración público-privada entre la Comunidad Autónoma y la mercantil Himoinsa.