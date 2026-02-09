El astroturismo despega en la Región con la creación de Astroiberia

La Región de Murcia cuenta desde ahora con su primera empresa especializada en astroturismo. Astroiberia se presentó oficialmente en un acto celebrado en el Hotel Portmán, en La Unión, que reunió a más de setenta asistentes y marcó el inicio de un proyecto empresarial orientado a acercar la astronomía y el conocimiento del cosmos a todos los públicos.

El evento arrancó con la intervención de Marioly Vivancos, embajadora de la compañía y creadora de contenido en el canal @viviendolamanga, quien destacó el valor del territorio murciano como enclave privilegiado para la observación del cielo. «Cuando miramos al cielo entendemos que no solo tenemos un lugar privilegiado en el mapa, sino también en el universo», señaló, subrayando la vocación del proyecto de unir identidad, territorio y divulgación científica.

Acto de presentación de Astroiberia, en los salones del Hotel Portmán / L.O.

A continuación, el CEO de Astroiberia, Antonio Soto, explicó el origen y la filosofía de la empresa, surgida a partir del proyecto Fisica Society, iniciado hace tres años como iniciativa de divulgación científica. «Nuestro sector empresarial es el astroturismo», afirmó, detallando que la compañía combina turismo experiencial, ciencia y educación mediante la organización de eventos y actividades de divulgación astronómica «para hacer las estrellas accesibles, comprensibles y emocionantes para cualquier persona».

Eventos divulgativos y gastronómicos

Astroiberia estructurará su actividad en tres áreas principales: educación, con acciones formativas y divulgativas para centros educativos y público general; gastronomía, a través de experiencias astro-gastronómicas; y ocio y celebraciones, con propuestas adaptadas a público adulto e infantil que fomentan el aprendizaje a través de la emoción y la experiencia.

Durante el acto, la empresa anunció varios acuerdos de colaboración, entre ellos con el Hotel Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa, Espacio Alviento y la cadena de Hoteles 525, donde se desarrollarán eventos de astroturismo. Asimismo, presentó su programa de Responsabilidad Social Corporativa, con el que colaborará con la Fundación Rafa Puede, ASTUS y ASPEMUR.

Representantes de la nueva empresa Astroiberia, junto a representantes municipales / L.O.

El equipo de Astroiberia está integrado por 20 profesionales, entre los que se encuentran graduados, másteres y doctores en Ciencias Físicas y Astronómicas. La compañía ha realizado una importante inversión en equipamiento astronómico profesional, con telescopios de alta gama como los Celestron C11 y C14, además de contar con una flota propia de planetarios portátiles que permitirá llevar la observación del cielo a centros educativos, instituciones, hoteles, municipios y eventos privados.

El equipo está integrado por 20 profesionales con formación universitaria en Ciencias Físicas y Astronómicas

En el turno de intervenciones institucionales, Carlos Bernabé, presidente de la FAEPU, tesorero de la Cámara de Comercio de Cartagena y vicepresidente y secretario general de COEC, mostró el respaldo de la patronal al proyecto. «Desde siempre apostamos por el emprendimiento joven», afirmó, avanzando posibles colaboraciones en eventos como la Feria de Minerales y Fósiles de La Unión.

El acto fue clausurado por la primera teniente alcalde de La Unión, Isabel María Egea, quien expresó el apoyo del Ayuntamiento a la iniciativa y agradeció que la presentación se celebrara en el municipio. «Que los jóvenes emprendedores sigan apostando por nuestra tierra es una señal de futuro», destacó.

La presentación contó con la asistencia de varios miembros del Consistorio, representantes del ámbito académico, empresarial y social, así como creadores de contenido e influencers. La jornada concluyó con un ágape amenizado por el DJ Flashover y un castillo de fuegos artificiales que puso el broche final a la velada.