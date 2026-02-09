Casi 8.000 murcianos ya han registrado su testamento vital

Un total de 7.939 personas cuentan ya en la Región de Murcia con un documento de instrucciones previas, un instrumento que permite dejar por escrito su voluntad sobre el proyecto vital, los cuidados y tratamientos médicos, la donación de órganos y tejidos, el destino del material genético crioconservado o el de su propio cuerpo tras el fallecimiento, entre otras decisiones.

Solo durante el último año, el Registro Murciano de Instrucciones Previas ha tramitado 810 nuevas solicitudes, lo que refleja un interés creciente de la ciudadanía por dejar constancia anticipada de sus deseos. El documento incluye, además, la designación de un representante y puede recoger decisiones como la adecuación del esfuerzo terapéutico o la prestación de ayuda para morir, conforme a la legislación vigente.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, hizo balance de estos datos este lunes en la sede de la ONCE en Murcia, donde destacó que desde 2024 las personas con discapacidad visual pueden acceder al documento de instrucciones previas en braille, tanto en la oficina del registro como en la propia sede de la organización."“De esta manera garantizamos la máxima accesibilidad para que puedan expresar su voluntad respecto a su proyecto vital", subrayó.

Pedreño explicó que, gracias al uso del sistema braille y de software lector de pantallas, las personas ciegas pueden cumplimentar y revisar el documento de forma independiente, lo que les permite formalizar su testamento vital con plenas garantías.

Para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual, Salud pone a su disposición el documento en braille

El titular de Salud destacó la importancia de este documento, al considerar que "contar con la voluntad del paciente es fundamental para planificar la atención sanitaria, especialmente en casos de enfermedad crónica y al final de la vida, y para aliviar a familiares y profesionales de decisiones complejas".

Casi dos décadas de funcionamiento

El Registro de Instrucciones Previas de la Región de Murcia está operativo desde enero de 2006 y tiene como objetivo reforzar la autonomía del paciente, permitiendo que cualquier persona mayor de edad, con capacidad y de forma libre, pueda manifestar anticipadamente sus deseos cuando una situación clínica le impida comunicarlos personalmente.

De los 7.939 documentos inscritos, el 62% corresponde a mujeres y el 38% a hombres, con una media de edad situada mayoritariamente entre los 50 y los 79 años. En cuanto a la nacionalidad, el 91% de los otorgantes son españoles, y la mayor parte de las inscripciones proceden de Murcia, seguida de Cartagena, Águilas, Molina de Segura, Lorca y San Javier.

Respecto a la forma de otorgamiento, el 69% de los documentos se formaliza ante un funcionario del Registro, el 20% ante notario y el 11% restante ante tres testigos.

En relación con el contenido, el 99,5% incluye instrucciones sobre cuidados y tratamientos, el 90% expresa la voluntad sobre el destino del cuerpo, el 67% se refiere a la donación de órganos, y cerca del 70% de los inscritos en el último año manifiesta su voluntad respecto a la prestación de ayuda para morir.

Los modelos de instrucciones previas están disponibles en la web de Murcia Salud y pueden formalizarse en el propio registro, en el centro sanitario de referencia, ante notario o ante testigos. Una vez inscrito, el documento pasa a formar parte de una base de datos nacional, accesible para los profesionales del Sistema Nacional de Salud.

El Registro de Instrucciones Previas de la Región de Murcia, dependiente de la Consejería de Salud, se encuentra en la calle Pinares de Murcia y ofrece atención personalizada mediante cita previa, que puede solicitarse por internet o por vía telefónica.