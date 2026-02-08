Va a por el pasaporte en Molina de Segura y acaba rumbo a Barajas para ser deportada: "No soy una criminal"

«Lo que pasa es que yo confié en que no iba a pasar nada», admite Johanna (nombre ficticio), colombiana de 33 años residente en Molina de Segura, que hace unos días vivió una pesadilla: acudió a por su pasaporte a la comisaría de Policía Nacional y acabó detenida y rumbo al aeropuerto de Barajas para ser deportada.

Johanna llegó hace un año a la Región de Murcia, concretamente al municipio de la Vega Media donde reside con un familiar. En abril, la mujer se encontraba en una discoteca donde la Policía efectuó una redada. Ahí fue arrestada y, al no tener papeles, se inició un procedimiento de expulsión del país. Se le asignó una abogada de oficio, pero ella, con la ayuda de su familiar, contrató los servicios de un letrado especialista en extranjería: Sergio Ramos. Al no serle notificado nada al respecto, la mujer pensó que su expediente de expulsión de España estaba ya archivado.

Hace unos días se hizo pública la regularización extraordinaria iniciada por el Gobierno central para dar permiso de trabajo a entre 500.000 y 800.000 migrantes, miles de ellos en la Región. Johanna, al tener conocimiento de ello, se alegró y decidió iniciar los trámites, aunque había un problema: no tenía pasaporte, se lo habían requisado en aquella redada. «Me dijeron que lo necesitaba para la regularización, así que fui a comisaría, ajena a lo que estaba pasando», rememora.

"Aquella celda olía horrible, a cañerías; de ahí me sacaron esposada y perdí la noción del tiempo", narra la mujer

Fue a dependencias policiales el jueves y entonces «me dijeron que me entregarían la copia de mi pasaporte el lunes», narra, en conversación con La Opinión. Lo que ocurrió cuando se plantó en comisaría ese lunes (el pasado 2 de febrero) es que fue detenida.

«Me dijeron: ‘Tienes acá una carta de expulsión’. Yo les dije que no podía ser porque no nos notificaron nada, y me dicen que se le notificó a la abogada de oficio. Ella nunca se lo comunicó a mi abogado particular, sabiendo que él tenia la venia», recalca.

"Mañana te vas"

Johanna informó a la Policía de que precisamente quería su pasaporte para acogerse a la regularización masiva, con lo cual su arresto le parecía «incoherente».

«El policía me quitó mi celular», asegura, para añadir que el agente «comprobó que había un vuelo para deportarme al otro día, me dijo que salía en menos de 48 horas, anoto un número de vuelo directo a Colombia». «Me dijo: ‘Mañana te vas’», asevera.

"La angustia es terrible, no me dejaron ni hacer la maleta, me llevaron a Barajas con lo puesto", rememora la afectada

Fue entonces cuando Johanna vio «al policía que me dijo que fuese el lunes» a comisaría. «Sentí que era como una trampa de él, que sabía que me iban a detener en ese momento: me sentí utilizada, me pareció muy injusto lo que me hicieron», indica.

De Molina de Segura, la trasladaron, explica a la capital de la Región, a un calabozo en el cual «me hicieron quitar los cordones, los pendientes, todo lo que yo tenía·» y después «me entraron en una celda horrible, como en un subterráneo».

La colombiana, fotografiada delante de la Catedral de Murcia. / L. O.

La colombiana sentencia que «no porque uno esté irregular en un país está cometiendo algún delito». En su caso, «no hice nada malo y me trataron igual que a una criminal».

Aquella celda «olía horrible, era un olor como a cañerías», recuerda, al tiempo que apostilla que, cuando la encerraron, perdió «la noción del tiempo».

«Me sacaron esposada», significa. Su destino, el aeropuerto de Madrid-Barajas. «Fui en un coche de la Policía Nacional, íbamos dos patrullas porque había otro chico» que finalmente sí fue expulsado del país, rememora.

Al avión con lo puesto

La vecina de Molina manifiesta que al aeródromo se iba con lo puesto, dado que «dije que si podía regresar a mi casa, para hacer la maleta, porque iba sin nada, pero me dijeron que solamente con lo que llevara puesto».

Además, «no me querían entregar el celular, me dijeron que me lo entregarían supuestamente cuando llegáramos a Madrid», indica la mujer, que incide en que «la angustia que se siente es horrible: uno no sabe de la familia, no sabe qué esta pasando en torno a uno, que están haciendo».

Su abogado pidió una medida cautelarísima y consiguió revocar la expulsión poco antes de la salida del vuelo

«Yo pedía que, por favor, me dejaran comunicar con mi mamá, que esta en Colombia», lamenta Johanna, para destacar que «entré en un estado como de shock» provocado por «no dormir, el olor de esa celda, la desesperación, la angustia, la claustrofobia».

Cuando faltaba «una media hora para llegar a Barajas, me dicen que nos damos la vuelta y regresamos a Molina». A uno de los agentes le dieron la orden de regresar. Su abogado, que llegó a contactar con Acnur, pidió una medida cautelarísima y consiguió revocar la expulsión. La mujer, que aún no tiene en su poder el pasaporte, ha pedido asilo y confía en la regularización: «Yo siento que soy fuerte».