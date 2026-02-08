Estos son los casi 300 nuevos cursos gratuitos que ofrece el SEF en febrero

Más de 4.300 personas, ya sean desempleadas u ocupadas, podrán mejorar su cualificación profesional a través de 291 cursos gratuitos disponibles en 31 municipios de la Región de Murcia durante el próximo mes de febrero.

En concreto, esta nueva oferta formativa proporcionada por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, cuenta con 4.388 plazas y suma un total de 45.468 horas que van a servirán para abordar las competencias y habilidades en un amplio abanico de 21 especialidades y familias profesionales.

Entre ellas, los cursos relacionados con las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial continúan teniendo gran peso, tanto para desempleados como para ocupados, en respuesta a los desafíos de un mercado laboral cada vez más digitalizado y tecnológico. En este sentido, algunas de las acciones formativas que las personas en desempleo podrán realizar este mes son las de ‘Revolución Artificial: Uso y aplicaciones de Chatgpt en el entorno digital’ o ‘ChatGpt e Inteligencia Artificial’, ambas con una duración de 60 horas.

“El objetivo es facilitar formación en diferentes ámbitos laborales, especialmente en aquellos en los que se detecta una mayor demanda de profesionales, por lo que un gran número de estas acciones formativas se centran en especialidades vinculadas a sectores con gran proyección de crecimiento, como el industrial, y en competencias muy demandas por las empresas, como las digitales”, explicó la directora general del SEF, Pilar Valero.

Por su parte, los trabajadores ocupados podrán reciclarse o actualizar su perfil profesional con contenidos que van desde la gestión empresarial y el comercio electrónico hasta la robótica aplicada a la enseñanza, con el curso ‘Recursos didácticos específicos de robótica educativa’, de 30 horas de duración.