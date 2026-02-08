Salud infantil bajo lupa: 135.000 niños pasan revisión con su pediatra.

Muchos de los problemas de salud de la edad adulta se pueden prevenir desde la infancia, pero para ello es necesario realizar controles, revisiones y seguimiento a todos los menores durante su desarrollo y crecimiento. De ello se encargan en la Región de Murcia los equipos de Pediatría de Atención Primaria, quienes desde los centros de salud y consultorios ponen en práctica cada día el Programa de Atención al Niño y Adolescente (PANA), una guía que incluye un total de doce revisiones programadas desde el nacimiento y hasta los 14 años.

Estas consultas programadas permiten evaluar el crecimiento y desarrollo, detectar alteraciones visuales y auditivas, problemas nutricionales, riesgo psicosocial y trastornos del comportamiento. Además, incluyen recomendaciones sobre lactancia, alimentación saludable, actividad física, prevención de accidentes, salud bucodental y, en la adolescencia, prevención de adicciones y promoción de la salud mental.

Dentro de esta labor de prevención, la Consejería de Salud ha actualizado recientemente el programa PANA, ya que la anterior guía fue revisada en 2006 y en este tiempo los profesionales se enfrentan en las consultas a otros problemas y realidades como son el abuso de las pantallas y medios electrónicos, las autolesiones o los trastornos alimentarios, entre otros.

Las revisiones del PANA son realizadas tanto por pediatras como por enfermeros de pediatría de Primaria, quienes en el último año han recibido en sus consultas a cerca de 135.000 menores murcianos para someterse a estas revisiones.

Además, en cada una de estas citas se administran las vacunas correspondientes al calendario de vacunación de la etapa pediátrica, excepto la vacunación de los 11-12 años frente a meningococo ACWY y el virus del papiloma humano (VPH), que se administra en el centro escolar.

Los responsables de Salud destacan que esta guía supone una herramienta esencial para la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la detección precoz de problemas en la población infantil y adolescente, de ahí que se haya reforzado con nuevos ítems que revisar en la infancia y adolescencia.

Las cifras que maneja la Consejería muestran que dentro de las 135.000 revisiones pediátricas que se realizan cada año en la Sanidad murciana, unas 68.000 corresponden a menores de 2 años. En esta franja de edad, el programa demuestra una eficacia extraordinaria, respaldada por unas coberturas vacunales «que se sitúan en cotas de excelencia»: la vacunación a bebes de 2 meses se sitúa en el 99,78%; a los 4 y 6 meses en el 98%; a los 11 meses el 97%; al año es del 96%; y a los 15 meses llega al 95 por ciento.

A partir de los 2 años y hasta los 13 años, las revisiones anuales rondan las 66.500 visitas de seguimiento de niño sano. En concreto, a los 2 años se realizan algo más de 10.000, lo que supone un cumplimiento del programa del 77% sobre la población de esa edad. A los 4 años, la cifra está cercana a las 13.000 revisiones, con cobertura vacunal del 92%. A los 6 años, se contabilizan más de 13.000 citas de revisión, un 86% de seguimiento del programa, acompañada de una tasa de vacunación del 90%.

En la preadolescencia, a los 11 años, se efectúan alrededor de 12.000 revisiones y a los 13 años cerca de 8.000. La cobertura de vacunación en esta etapa supera el 78 por ciento.

Primera revisión a los 5 días

El pediatra Juan Antonio Carmona, presidente de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria de la Región de Murcia (Apermap), reconoce la importancia de este programa y los resultados que se logran en detección precoz y prevención. "Las revisiones son muy variadas, depende de la edad y la etapa, pero es fundamental que el recién nacido sale ya de la maternidad con la cita para acudir al centro de salud con su pediatra, su enfermera y la matrona. Un programa dirigido que nos ayuda a ir por delante de patologías que pueden estar escondidas como son algunos problemas nutricionales o del aparato locomotor".

Durante el primer año de vida se llevan a cabo un mayor número de revisiones, según explica, encuentros en el que se ofrece a la madre información de educación para la salud, fomentando la alimentación materna y realizando un seguimiento al desarrollo psicomotor del bebé.

La primera de ellas se realiza a los cinco días de vida, y a ella siguen otras revisiones programadas a los 2, 4, 6, 11, 12 y 15 meses de edad. Posteriormente, see les cita también a los 2, 4, 6, 11 y 13 años.

El doctor Carmona señala que a lo largo de los años el programa ha sufrido cambios, ya que se ha ido ajustando a las modificaciones del calendario vacunal, "un calendario de máximos del que estamos muy orgullosos".

Tándem con enfermería

Junto a los médicos tienen un gran papel en este seguimiento los enfermeros pediátricos quienes, además, son los encargados de llevar a cabo las vacunaciones.

Uno de ellos es Juan García, enfermero de Pediatría en el centro de salud de San Andrés de Murcia, quien afirma que las primeras revisiones tienen una mayor tasa de seguimiento por parte de las familias, ya que salen de la consulta con la cita de la próxima visita, "lo que hace que haya menos absentismo".

No obstante, para captar a los padres, la Consejería de Salud envía cartas informativas al domicilio, "a la vez que los enfermeros hacemos una captación activa desde la consulta cuando vemos que no han venido en la fecha que les tocaba".

En el caso de los primeros meses y años de vida, estas revisiones se centran en peso, talla, tensión, perímetro cafálico, medición de la fontanela en bebés, revisión de la vista y la espalda, entre otros parámetros, mientras que en la adolescencia se centran en hábitos saludables, alimentación y uso de pantallas. "En este ámbito nos complementamos con los enfermeros escolares, que también hacen educación para la salud en los propios colegios", apunta.

El SMS insiste en la importancia de que las familias acudan a estas revisiones durante la niñez y la adolescencia.