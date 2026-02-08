Dónde observar rapaces en la Región de Murcia, sin ponerlas en riesgo

La Región de Murcia es uno de los territorios más singulares del sureste peninsular para el avistamiento de aves rapaces. Su diversidad de paisajes —sierras forestales, zonas de secano, humedales litorales y grandes espacios protegidos— convierte a este enclave en un punto estratégico tanto para especies residentes como para grandes movimientos migratorios. La clave, recuerdan los expertos, está en saber dónde y cuándo mirar… y desde dónde no acercarse.

El territorio murciano destaca especialmente durante los seguimientos migratorios postnupciales, que se desarrollan entre finales de agosto y comienzos de noviembre, cuando numerosas rapaces atraviesan la Región rumbo a África. Este periodo es monitorizado desde hace años por asociaciones conservacionistas como Anse, que realizan censos y seguimientos científicos del paso migratorio.

A esta riqueza estacional se suma la presencia estable de especies emblemáticas como el águila real, el búho real o el halcón peregrino, así como de otras rapaces forestales y de medios abiertos, lo que permite el avistamiento durante prácticamente todo el año.

Espacios protegidos donde observar rapaces

Entre los principales enclaves recomendados para la observación responsable destacan varios espacios protegidos de la Red Natura 2000 y parques regionales:

Parque Regional de Sierra Espuña

Es uno de los espacios más relevantes de la Región para la observación de rapaces. Alberga poblaciones de águila real, águila calzada, águila culebrera, halcón peregrino y azor. Cuenta además con puntos de observación y hides especializados para fotografía de fauna, especialmente utilizados en invierno, cuando aumenta la diversidad de especies visibles.

Sierra del Carche

Situada en el norte regional, es un enclave destacado para especies como el águila culebrera, la calzada, el aguilucho cenizo y el búho real, gracias a la combinación de masas forestales y espacios abiertos.

Noroeste regional y Sierra del Gigante

Las sierras del Noroeste y enclaves como la Sierra del Gigante ofrecen grandes extensiones forestales poco alteradas, idóneas para rapaces forestales y especies ligadas a territorios tranquilos y de baja densidad humana.

Salinas de San Pedro del Pinatar y Calblanque

Aunque tradicionalmente asociadas a aves acuáticas, estas zonas húmedas y litorales albergan también rapaces adaptadas a estos ambientes, especialmente durante pasos migratorios y periodos invernales.

En enclaves como el Mar Menor, El Carmolí, la rambla de El Ajauque y Rambla Salada o el río Chícamo, es cada vez más habitual observar al aguilucho lagunero, una rapaz de gran envergadura que ha pasado de estar prácticamente extinguida en la Región a reproducirse de nuevo en estos espacios.

Especies destacadas y mejores momentos del año

El calendario juega un papel fundamental en el avistamiento:

Migración postnupcial (finales de agosto – primeros de noviembre) : uno de los momentos más espectaculares para observar el paso de rapaces.

: uno de los momentos más espectaculares para observar el paso de rapaces. Águila culebrera : frecuente entre marzo y septiembre en zonas forestales.

: frecuente entre marzo y septiembre en zonas forestales. Águila real y búho real : presentes todo el año, con mejores condiciones de observación durante el invierno.

: presentes todo el año, con mejores condiciones de observación durante el invierno. Otras especies: águila-azor perdicera, buitre leonado, aguililla calzada, halcón peregrino, cárabo y lechuza campestre, entre otras.

Rubén Vives, portavoz de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia, recuerda que "cada especie tiene su ambiente y su época", y subraya que "los grandes espacios forestales bien conservados permiten observar rapaces sin necesidad de acercarse a zonas sensibles".

Observar sin interferir: claves para hacerlo bien

El avistamiento responsable pasa por asumir que la distancia es una aliada de la conservación. Según Vives, el perfil del observador de aves suele ser "bastante informado y respetuoso", aunque advierte de que los mayores riesgos siguen viniendo de actividades como la circulación motorizada, la escalada o el uso recreativo intensivo fuera de los itinerarios autorizados.

Entre las recomendaciones básicas figuran:

Uso de prismáticos y telescopios , evitando aproximaciones innecesarias.

, evitando aproximaciones innecesarias. Aprovechar hides y puntos de observación habilitados en espacios protegidos.

habilitados en espacios protegidos. Informarse previamente sobre zonas balizadas y periodos sensibles , especialmente durante la reproducción.

, especialmente durante la reproducción. Priorizar el invierno y los pasos migratorios para disfrutar de mayor diversidad sin riesgo para las especies.

Desde la Consejería de Medio Ambiente se recuerda que muchos espacios protegidos disponen de itinerarios señalizados, miradores y actividades guiadas que permiten disfrutar del patrimonio natural sin comprometer la reproducción ni el bienestar de la fauna.

En definitiva, la Región de Murcia ofrece un escenario privilegiado para el turismo ornitológico. La condición es clara: mirar, sí; molestar, nunca.