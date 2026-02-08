Miguel López Abad, presidente de Croem: "El problema del absentismo laboral no es el trabajador ni la empresa, sino cómo funciona el sistema"

El presidente de Croem, Miguel López Abad, asegura a a La Opinión que, tal y como viene la patronal murciana advirtiendo desde hace tiempo, el absentismo laboral (que cuesta cada día 2,66 millones de euros en la Región) se ha convertido «en un factor de gran preocupación para el tejido empresarial por su impacto directo sobre la productividad, la competitividad y la organización del trabajo».

Lo «más relevante» es que el coste directo soportado por las empresas derivado de este absentismo «ha aumentado más de un 10% en un solo año, por encima incluso del crecimiento del gasto en prestaciones públicas. Esto demuestra que el peso económico del sistema está recayendo cada vez más sobre el tejido empresarial», lamenta López Abad.

«Cuando el coste para las empresas crece y las bajas duran más, el problema no es el trabajador ni la empresa, sino cómo está funcionando el sistema, especialmente en la coordinación sanitaria y en la gestión de la incapacidad temporal», añade.

Las empresas, dice el presidente de la patronal regional, ya están «implicadas en la prevención de riesgos laborales, en la mejora de la organización del trabajo y en facilitar la reincorporación progresiva tras una baja. Sin embargo, la solución no puede recaer exclusivamente en ellas».

Desde Croem defienden que las medidas necesarias para tratar de aminorar esta problemática pasarían «por una mejor gestión, más eficiente y coordinada de la incapacidad temporal. Es fundamental incorporar plenamente a las mutuas en la ecuación, permitiendo que colaboren de forma más ágil en el diagnóstico, en la realización de pruebas y en el seguimiento de los procesos de baja. Esto permitiría acortar los tiempos de recuperación y reducir la duración de muchas incapacidades temporales», concluye López Abad.

Un concepto 'amplio' que divide

El concepto de ‘absentismo laboral’ no solo abarca las horas no trabajadas por los empleados derivadas de bajas médicas por incapacidad temporal por enfermedades o accidentes: también se contabilizan las ausencias legales vinculadas a la conciliación, como los permisos de maternidad y paternidad reconocidos por la normativa laboral.

Asimismo, también se incluyen ausencias de corta duración, como aquellos casos en los que un trabajador se encuentra indispuesto uno o varios días y se reincorpora posteriormente a su puesto sin necesidad de haber acudido al médico ni contar con un parte de baja.

De hecho, este concepto tan amplio ha sido objeto de crítica por parte de los sindicatos: las secretarias generales de Comisiones Obreras y UGT en la Región, Teresa Fuentes y Paqui Sánchez respectivamente, denuncian que los empresarios, cuando hablan de absentismo laboral, también aplican estas ausencias justificadas por derechos laborales. Asimismo defienden que si la Región de Murcia está encima de la media nacional, se podría deber también de las altas cargas de trabajo, con duras condiciones laborales en muchos sectores o los bajos salarios que hay en la Comunidad.