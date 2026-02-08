Manuel Heitor: "No podemos concentrar la industria en unas pocas regiones europeas"

Manuel Heitor, destacado académico y político portugués, exministro de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior de Portugal (2015-2022), es una de las voces más influyentes de Europa en políticas de innovación, industria y evaluación de la I+D+i. Actualmente preside y coordina varios grupos de expertos de la Unión Europea vinculados a Horizonte Europa y a la estrategia industrial comunitaria. Tras participar hace unos días en la presentación del Plan Industrial de la Región de Murcia, analiza su alcance, los riesgos a evitar y los retos de futuro para las regiones del sur de Europa.

¿De qué manera ha colaborado usted con el Plan Industrial de la Región de Murcia que se presenta estos días?

Conozco a Juan María (consejero de Medio Ambiente) desde hace muchos años y para mí es un privilegio estar aquí. Lo que está haciendo Murcia es exactamente lo que debería hacerse en todas las regiones europeas, de norte a sur y de este a oeste. Este plan es un ejemplo claro de movilización de la sociedad económica, social, política y universitaria en torno a un objetivo común: un desarrollo imprescindible para el futuro. He podido conocer el borrador del plan, ahora en debate público, y estoy aquí para aportar una visión europea: la necesidad de alinear regiones y estados miembros y, sobre todo, de acelerar el desarrollo científico y tecnológico.

¿En qué aspectos ve más claramente ese alineamiento con las recomendaciones europeas?

En dos objetivos fundamentales. El primero es casi duplicar la inversión en investigación y desarrollo, pasando de alrededor del 1,2% al 2% del PIB. Es un salto absolutamente crítico para Europa. El segundo es la mejora del empleo, apostando por industrias de mayor valor añadido. Estas dos orientaciones están totalmente alineadas con las recomendaciones europeas y deberían servir de modelo para otras regiones.

La precariedad del empleo joven en I+D provoca la fuga de cerebros a Estados Unidos Manuel Heitor — Presidente del Grupo de Expertos de la CE sobre Investigación e Innovación

Desde Bruselas se insiste en la creación de polos industriales. ¿Qué papel juegan regiones como Murcia?

La riqueza de Europa está en su diversidad regional. No podemos concentrar la industria solo en unas pocas zonas. Murcia es un ejemplo de región periférica en el contexto europeo que define una estrategia clara de industrialización avanzada. Densificar la industria en todas las regiones es clave para generar empleo joven de calidad y reforzar la cohesión territorial.

¿Qué sectores tienen más potencial en regiones del sur de Europa en los próximos 10 o 15 años?

No creo en una visión impuesta desde arriba. Son los actores sociales, las empresas y las universidades quienes deben acordar las prioridades. Dicho esto, hay oportunidades claras: las actividades biomédicas y de salud, ligadas a la prevención y la preparación; la defensa y la seguridad europeas, que ya no son un problema local, sino común; y las nuevas industrias vinculadas al espacio, que serán esenciales para la seguridad, la anticipación y la resiliencia de nuestras sociedades.

Desde su experiencia como ministro, ¿qué errores no deberían cometerse?

El principal es perpetuar la precariedad del empleo joven. En Europa hemos abusado de proyectos de corta duración que generan trabajos temporales y precarios. Es una mala práctica. Hay que asumir el riesgo de crear empleos más largos y mejor remunerados. La política industrial no puede basarse solo en productividad, sino también en la calidad del trabajo y en su impacto social.

¿Es compatible acelerar la innovación y preservar los valores democráticos europeos?

Es imprescindible hacerlo conjuntamente. La toma de decisiones democráticas es más lenta, pero es nuestra fortaleza. Vivimos un contexto de gran incertidumbre: cambio tecnológico acelerado, fragmentación del multilateralismo, polarización social y nuevos desafíos como la salud mental o las desigualdades en el acceso a la sanidad. Europa sigue siendo la región más robusta del mundo, pero debe movilizar mejor a sus jóvenes.

Aumentar la inversión debe servir para mejorar salarios y crear trabajos estables y atractivos Manuel Heitor — Presidente del Grupo de Expertos de la CE sobre Investigación e Innovación

Mario Draghi ha reclamado reformas profundas en la economía europea. ¿Comparte ese diagnóstico?

Totalmente. Los informes recientes sobre mercado único, competitividad, investigación y seguridad están conectados. Todos coinciden en la necesidad de salir de la ‘trampa de las tecnologías de baja intensidad’ y asumir más riesgo para producir bienes y sistemas de mayor valor añadido, reforzando al mismo tiempo la cohesión social.

En varios de sus informes europeos ha alertado sobre la fuga de talento joven hacia Estados Unidos. ¿Es una amenaza real para regiones como Murcia?

Es una amenaza muy seria y muy real. En las dos últimas décadas Europa ha sufrido una auténtica fuga de cerebros. Muchos jóvenes altamente cualificados, especialmente de países como España, Italia, Francia o Portugal, se han ido a Estados Unidos atraídos por mejores salarios, más estabilidad y mayores oportunidades. Ahora tenemos una oportunidad histórica no tanto para hacerlos volver, sino para evitar que los jóvenes sigan marchándose. Eso solo se consigue con mejores empleos, salarios competitivos y proyectos a largo plazo. La movilidad es normal y saludable, pero lo importante es que los flujos sean equilibrados: que jóvenes de Murcia salgan a conocer Europa y el mundo, pero que también lleguen otros. El talento va donde hay oportunidades y calidad de vida, y Murcia tiene condiciones excepcionales si apuesta de verdad por empleo de alto valor añadido

Si dentro de diez años evaluamos este plan, ¿qué indicadores dirán que ha funcionado?

Solo dos. Alcanzar el 2% del PIB en I+D y reducir el desempleo por debajo del 6%. Ambos están estrechamente ligados. Aumentar la inversión en I+D significa mejorar salarios, atraer talento y evitar la fuga de jóvenes. No es una cuestión tecnocrática, es profundamente social.

¿Qué mensaje enviaría a los jóvenes murcianos que ven en la industria una oportunidad, pero también sienten incertidumbre?

Noticias relacionadas

Que valoren y asuman el riesgo, porque el riesgo recompensa.