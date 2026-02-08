Las mafias aprovechan la regularización masiva de migrantes para estafarlos en la Región de Murcia

Los estafadores ya estarían aprovechado el anuncio del Gobierno central sobre la regularización masiva de migrantes, miles de ellos en la Región, para tratar de sacar tajada gracias a los trámites que han de hacer estos extranjeros para tener reconocidos sus derechos.

Así lo aseguran inmigrantes residentes en la Región, abogados especializados en extranjería y el sindicato Comisiones Obreras, que pone el acento en que ya están aflorando engaños por un trámite «que todavía no ha salido en el Boletín Oficial del Estado (BOE)». La citada organización sindical insiste en que «el procedimiento aún no está abierto», por lo que «nadie puede iniciar el trámite ahora ni debe cobrar por ello».

Los migrantes sin antecedentes penales relevantes que puedan demostrar que estaban en España el 31 de diciembre podrán acceder al proceso de regularización, siempre que acrediten tanto esa fecha como una estancia continuada los cinco meses previos a la solicitud. Y ahí está el problema.

El padrón, primera barrera

¿Cómo lo pueden acreditar? Con documentos como el empadronamiento o contratos de alquiler. «Estas personas llevan años esperando para poder regularizarse y la primera barrera es el padrón», explica el letrado Sergio Ramos, que apunta que «aunque paguen alquileres por habitaciones, es común que no les dejen empadronarse o que les pidan mas dinero», algo que para muchos «no resulta posible», con lo cual, «pasan años sin empadronar».

Ahora necesitan pruebas y muchos no tienen; además, sienten miedo y salen poco para no ser expulsados Sergio Ramos — Abogado

Sin embargo, «ahora necesitan pruebas» para acreditar el tiempo que llevan en la Región (o en España) y se da la circunstancia de que «muchos no tienen». Lo que sí tienen es «miedo de salir a la calle: salen poco para no ser expulsados», recalca el abogado.

«Después de cumplir dos años en España, necesitaban, hasta ahora, una oferta de trabajo, que era muy compleja de conseguir o estudiar para un arraigo socioformativo, pero era algo que no podían compatibilizar con sus trabajos precarios en la economía sumergida», hace hincapié.

A su juicio, «esta regularización es necesaria y ayuda a estar personas a tener oportunidades». «Hay clientes que nos llaman y llevan diez o veinte años irregulares», manifiesta Ramos.

En estos momentos, «con el anuncio de la nueva regularización miles de personas han visto una luz al final del túnel, y están llamando a abogados, a oenegés e informándose», precisa Ramos. Al igual que inciden desde Comisiones Obreras, el abogado remarca que «hay que recordar que todavía no esta publicada (la regularización) de forma oficial y que mucha información que circula no es del todo cierta». En las oficinas de extranjería, subraya, «no están tramitando nada. Es más, no es seguro que esto se tramite por las oficinas de extranjería o por alguna unidad específica central».

A este respecto, el abogado comenta «donde si se va a notar la presión es en cuanto a los empadronamientos, porque mucha gente está intentando empadronarse o conseguir certificados». Ahí es donde entran las mafias que intentan hacer su agosto y aprovecharse de los más vulnerables.

Anuncios en Internet

La Red de Redes es uno de los escenarios en el que se mueven estos estafadores que, por ejemplo, llegan a pedir hasta 750 euros por facilitar un contrato de alquiler.

Otras personas que tratan de sacar tajada lo hacen en un lugar que suele ser frecuentados por los migrantes: el locutorio.

Dentro de estas mafias también hay quienes se hacen pasar por abogados especialistas en extranjería, sin serlo. Su objetivo es únicamente económico.

Entran como turistas

Sergio Ramos recuerda que «la mayoría de los migrantes llegan a España por avión con visado turístico y, después de tres meses como turistas, decide quedarse de manera irregular», algo que «es para ellos un temor constante», dado que «sin haber cometido ningún delito, pueden ser detenidos y se les abre un expediente de expulsión, en tan solo 48 horas: con un letrado de oficio a veces saturado, tienen que hacer alegaciones demostrando su arraigo al país».

Durante los últimos días, el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez causó largas colas en algunos puntos, como en el consulado de Argelia en Alicante, donde se desplazaron numerosas personas residentes en la Región.