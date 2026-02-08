Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del Río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia

Se trata del segundo desembalse que afecta al Río Segura este fin de semana, tras el realizado el sábado en el de Camarillas

Acceso cortado a la mota del Río Segura a su paso por Murcia.

Acceso cortado a la mota del Río Segura a su paso por Murcia. / Israel Sánchez

Javier Ayala

Javier Ayala

El lluvioso invierno que está viviendo gran parte de España comienza a verse reflejado en el caudal de embalses y ríos. Si bien la Región de Murcia ha recibido pocas precipitaciones del "tren de borrascas" que ha atravesado la península durante las últimas semanas, en las provincias de Jaén y Albacete, pertenecientes a la Cuenca del Río Segura, los episodios de lluvias han sido continuos, provocando entre otras cosas, el famoso 'reventón' de los chorros del Río Mundo, con su correspondiente impacto posterior en el Segura.

Debido a ello, ya en la jornada de ayer se produjo el desembalse de Camarillas, haciendo que el caudal subiera de nivel a su paso por los municipios de Cieza, Abarán y Blanca.

Desembalse del Azud de Ojós

Fue a última hora del sábado cuando el Gobierno de la Región de Murcia anunció a través de las redes sociales que se iba a proceder al desembalse de 45 m³/s en el Azud de Ojós, afectando a los municipios de Alcantarilla, Alguazas, Archena, Beniel, Ceutí, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Molina de Segura, Murcia, Ojós, Santomera, Ulea y Villanueva del Río Segura.

Accesos cortados a la mota del río

Por otro lado, el Ayuntamiento de Murcia anunció, como medida preventiva, el corte del acceso a las motas del río, ante la posibilidad de que pudieran verse anegadas.

Finalmente, en la mañana de este domingo, el propio José Ballesta, alcalde de Murcia, ha confirmado que hasta el momento la crecida sólo ha afectado a un punto localizado bajo el puente de La Fica.

