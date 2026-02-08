«Los cetáceos nos alertan sobre riesgos que pueden afectar indirectamente a los humanos»

Nacida y criada en Murcia, Emma Martínez es una de las investigadoras de referencia en Toxicología ambiental, ecotoxicología y salud ambiental, labor que compagina con su puesto de docente en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. Su carrera científica se ha centrado en entender cómo los contaminantes ambientales afectan a la vida silvestre y a los ecosistemas marinos, especialmente a mamíferos marinos, siempre desde una perspectiva que vincula la salud humana, animal y ambiental.

¿Qué fue lo que despertó su interés por estudiar la toxicología en grandes depredadores marinos y, en particular, en cetáceos?

Mi interés por la toxicología en grandes depredadores marinos nace de mi amor por el mar y de la profunda conexión que siento con estos animales. Tras formarme en veterinaria, especializarme en toxicología y tener ya experiencia con la fauna silvestre, empecé a soñar con los cetáceos, reconociendo en ellos no solo su inteligencia y su comportamiento social, sino también la oportunidad de aplicar mis conocimientos para comprender cómo los contaminantes afectan su salud. Comprender cómo la contaminación impacta en su vida nos ayuda a preservar los océanos y anticipar riesgos para nuestra propia salud, uniendo mi pasión por la investigación con mi respeto y admiración por estas especies extraordinarias.

A lo largo de su carrera, ¿ha habido algún hallazgo o experiencia de campo que haya cambiado su forma de entender la relación entre la actividad humana y la salud de los océanos?

A lo largo de mi carrera, he tenido muchas experiencias de campo que me han hecho tomar conciencia del impacto humano en los océanos, pero también han moldeado mi manera de entender la vida y la ciencia. Viajar por cerca de 50 países y convivir con distintas culturas y etnias me ha enseñado a observar con atención y respeto, y a comprender cómo las actividades humanas, las tradiciones y los modos de vida afectan al medio marino de formas muy distintas. Trabajar directamente con mamíferos marinos, combinando estas experiencias culturales con mis estudios en toxicología, me hizo ver que la salud de los océanos y la nuestra están íntimamente ligadas. Me mostró que cada acción humana, por pequeña que parezca, puede tener un efecto acumulativo sobre el ecosistema.

Su investigación se centra en estudiar los contaminantes que afectan a los cetáceos, ¿qué especies y, aproximadamente, ¿cuántos ejemplares llegan varados a las costas del Mediterráneo y en concreto de la Región cada año?

En el Mediterráneo occidental, los cetáceos más frecuentemente varados incluyen especies como el delfín listado y el delfín mular, y ocasionalmente otras especies como delfín común, calderón gris y común o zifios. En la Región de Murcia, el número de varamientos es relativamente bajo comparado con otras zonas, pero cada ejemplar es una oportunidad única de aprendizaje. Aunque los números exactos varían cada año, estos animales nos permiten estudiar la exposición a contaminantes y los impactos sobre su salud, información que es fundamental tanto para su conservación como para la salud ambiental general.

Desde el punto de vista biológico, ¿qué hace a los cetáceos especialmente vulnerables a los contaminantes químicos frente a otros vertebrados marinos?

Son depredadores ápice y longevos, lo que favorece la acumulación de contaminantes a lo largo de toda su vida. Su alta proporción de grasa corporal, necesaria para mantener la flotación y el aislamiento térmico, actúa como reservorio de compuestos químicos persistentes. Además, presentan un grado de encefalización muy elevado, es decir, un cerebro relativamente grande y complejo, lo que los hace particularmente sensibles a los efectos nerviosos y neurodegenativos de los contaminantes. Su metabolismo y sistemas fisiológicos específicos también aumentan su vulnerabilidad a los impactos de contaminantes. Por estas razones, los cetáceos constituyen indicadores privilegiados de la salud del océano, más sensibles que muchas otras especies marinas.

Si los cetáceos son centinelas de la salud ambiental, ¿diría que las señales de alarma ya están encendidas?

Sí, en muchos sentidos ya hay señales de alarma. La presencia de contaminantes históricos como metales pesados y compuestos orgánicos persistentes, junto con contaminantes emergentes como PFAS y fármacos, indica que los ecosistemas marinos están sometidos a presiones significativas. Los cetáceos nos alertan sobre riesgos que también pueden afectar indirectamente a los humanos, por lo que interpretar estas señales a tiempo es clave para tomar medidas preventivas.

Mirando al futuro, ¿qué papel cree que jugará la toxicología marina en la comprensión de los grandes desafíos ambientales y sanitarios de las próximas décadas?

Mirando al futuro, la toxicología marina jugará un papel clave en comprender y anticipar los impactos de los contaminantes emergentes y las combinaciones químicas complejas sobre los ecosistemas y sobre nuestra propia salud. Nos permitirá desarrollar herramientas de evaluación más precisas, identificar riesgos antes de que se traduzcan en daños graves y orientar políticas de conservación y gestión ambiental. En este contexto, la investigación con cetáceos y otros indicadores biológicos no puede realizarse de manera aislada: requiere la colaboración coordinada de instituciones, agentes de campo, investigadores de distintas disciplinas y responsables políticos, cada uno aportando su experiencia específica. Para que la ciencia cumpla su propósito, es fundamental respetar el trabajo de quienes llevan años desarrollando una línea continua de investigación. El rigor, la trayectoria y la coordinación son esenciales para generar conocimiento sólido, útil para proteger los océanos, la biodiversidad y, al final, nuestra propia salud.

Noticias relacionadas

n