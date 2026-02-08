Fuego
Los bomberos intervienen un incendio en una planta de residuos de Ulea
El 1-1-2 recibió hasta 19 llamadas que alertaban de la columna de humo que salía de las instalaciones
Un incendio en una planta de residuos de Ulea ha tenido que ser intervenido por los bomberos y los servicios de emergencia de la Región de Murcia.
Según informó el 1-1-2, miembros de la empresa indicaron que el fuego inició en una cinta transportadora que se encontraba a unos diez metros de altura. Sin embargo, las llamas fueron extinguidas rápidamente por los trabajadores de la compañía.
Los bomberos y los servicios de emergencias acudieron al lugar de los hechos para enfriar la cinta
A pesar de que el fuego fue contenido rápidamente, la planta continuaba desprendiendo humo y, por ello, se desplazaron al lugar de los hechos los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS). En el sitio, realizaron labores de prevención y la revisión y enfriado de la cinta.
Asimismo, el 1-1-2 aclaró que hasta el momento solo se han registrado daños materiales y que no esperan más problemas porque "se controló rápidamente el fuego".
Comentan que recibieron sobre las siete de la tarde hasta 19 llamadas que alertaban del mencionado incendio en una nave visible desde la A-30 en dirección a Albacete, en Ulea.
