El absentismo laboral le cuesta cada día 2,6 millones de euros a las empresas murcianas

El absentismo laboral le cuesta cada día a las empresas murcianas 2,62 millones de euros. Los empresarios vienen alertando de que los miles de puestos de trabajo que quedan vacíos a diario por la ausencia (ya sea justificada o injustificada) de empleados suponen una grieta que año tras año va haciéndose más grande en el mercado laboral del país, repercutiendo de forma directa a la productividad de los negocios, la sobrecarga de los equipos y el coste para la economía.

Y la Región de Murcia no es ni mucho menos una excepción en esta problemática. La patronal murciana Croem ya viene advirtiendo que el «fuerte crecimiento» del absentismo laboral en la Comunidad ha supuesto un aumento de más del 100% en seis años y con un coste de 556 millones a las mutuas, a la Seguridad Social y a las empresas al año según los últimos datos a noviembre de 2025.

Ahora un nuevo informe eleva el coste directo del absentismo laboral en la Región de Murcia hasta los 958 millones de euros anuales o, lo que es lo mismo, los 2,62 millones de euros por cada día del año. El estudio Regulación laboral y mercado de trabajo: el impacto del absentismo del Foro Regulación Inteligente (FRI) señala que esta cantidad total de dinero perdido equivaldría al 2,29% del PIB regional, «situando a la comunidad entre las más afectadas en términos relativos», solo por detrás de Canarias (2,87%) o Cantabria (2,58%).

En el extremo opuesto se sitúan Madrid (1,28%), Baleares (1,48%) y La Rioja (1,54%), donde el efecto del absentismo sobre su economía es menor, «probablemente por un mayor peso del empleo cualificado y menor duración media de las bajas».

Este «elevado peso del absentismo sobre el PIB murciano» estaría vinculado a «la presencia de sectores agroalimentarios, industriales y de servicios presenciales, así como a una mayor duración media de las bajas laborales, factores que amplifican su impacto económico».

Sectores como el agroalimentario o el industrial son los más afectados por estas ausencias

Los autores del informe también ejemplifican que este coste es de 607 euros por habitante y 1.658 euros por hogar, «cifras que reflejan una presión considerable sobre la economía regional».

De acuerdo con este estudio, más de 50.000 trabajadores murcianos faltan de media cada día a su puesto de trabajo, según los datos del segundo trimestre del pasado año elaborados en base a la encuesta trimestral de coste laboral y a Randstad.

Pista deportiva y parte del patio de un colegio de la ciudad de Murcia. / Israel Sánchez

"Más de 10 hospitales o 100 colegios nuevos"

Sacando la ‘calculadora’ y «con el objetivo de hacerlo más visual y entendible para el usuario», el estudio de FRI también realiza, a modo de ejemplo, las equivalencias respecto a los servicios públicos esenciales que se podrían acometer en la Región de Murcia con esos 958 millones de euros que se pierden al año.

En la Comunidad se podrían construir hasta 10 hospitales de 200 camas («teniendo en cuenta un coste aproximado de construcción de 89 millones de euros») o 106 colegios con capacidad para 750 alumnos («con un coste aproximado de construcción de 9,5 millones de euros»).

Los 958 millones representarían una cifra equivalente al 29% del presupuesto destinado a Sanidad, al 50% del de Educación o al 206% de Protección Social y al 46% de la recaudación tributaria, apunta el informe.

"Un círculo económico vicioso"

Los autores del estudio aseguran que el absentismo genera "un círculo económico vicioso": las bajas prolongadas obligan a recurrir a sustitutos, lo que incrementa el gasto laboral y reduce la competitividad, mientras que la presión organizativa que esto genera "puede aumentar el estrés laboral y, en última instancia, fomentar nuevas bajas". Para «romper esta dinámica» apuestan por «una gestión más eficiente de las contingencias comunes y una mayor coordinación entre empresas, mutuas y servicios públicos de salud».

Precisamente esta semana la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) proponía fortalecer las capacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para que haya un control mayor y más temprano de las bajas, especialmente en casos reiterados, ante el repunte de la incidencia en los últimos años tras la presentación de un estudio que incluía una 'radiografía' sobre la incapacidad temporal.

La AIReF apunta la incidencia de las bajas ha subido un 60% entre 2017 y 2024 con un incremento de la duración media del 15%

La AIReF también alertaba de que la incidencia de las bajas ha subido un 60% entre 2017 y 2024 con un incremento de la duración media del 15% y un gasto que supera los 16.500 millones, que se ha triplicado desde 2014, siendo ya la segunda mayor partida de la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones.

Tras conocer los datos de la AIReF, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) defendía hace unos días una la necesidad de poner en marcha una reforma que «transforme» los complementos en convenio que cubren el salario completo de los trabajadores durante las bajas por incapacidad temporal, así como un refuerzo del papel de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social para agilizar estos procesos, ya que, tal y como expuso la presidenta de la patronal de las pymes, Ángela de Miguel, el problema que más preocupa a las empresas, especialmente a las más pequeñas, es el absentismo laboral.

El informe advierte en sus conclusiones que el absentismo laboral se ha convertido en «un fenómeno estructural dentro del mercado de trabajo español, con un crecimiento sostenido durante los últimos años». Aunque el número de ocupados ha alcanzado «máximos históricos», el número de horas efectivamente trabajadas «se ha desacoplado de la evolución del empleo, en buena medida por el incremento de las bajas médicas y de otros tipos de ausencias».

Esta tendencia, apuntan los autores, «erosiona la productividad y genera un coste económico y social significativo que trasciende la esfera empresarial para afectar a las finanzas públicas y al conjunto de la economía».

Además, manifiestan que la pandemia también contribuyó a consolidar nuevos patrones de comportamiento, con una mayor sensibilidad hacia la salud física y mental: «Estos cambios, si bien comprensibles desde un punto de vista social, han tenido efectos colaterales sobre la actividad productiva y sobre la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social», exponen.