Vox evita el choque frontal con la Iglesia y dice que actúa "por amor a los de dentro"

El Grupo Parlamentario Vox anunció este viernes el registro de una iniciativa en la Asamblea Regional por la regularización masiva de inmigrantes que el 26 de enero hizo el Gobierno de España tras un pacto con Podemos. Esta moción, que el partido enmarca en su compromiso "con la legalidad y el estado de bienestar", también se debatirá en el Congreso, en el Senado y en los parlamentos autonómicos.

Pese a que Vox es una formación que suele defender en sus discursos la "tradición cristiana", la Conferencia Episcopal Española no solo apoyó la ILP para la regularización de más de medio millón de personas hace unos años, sino que también ha celebrado la decisión del Ejecutivo central de llevar a cabo la medida por decreto. "Es un reconocimiento de la dignidad humana y una oportunidad para colaborar en el bien común", manifestó Luis Argüello.

"No ha nacido el presidente, el periodista o el obispo que nos haga aceptar la invasión o la islamización", respondió el presidente de Vox, Santiago Abascal, hace una semana en un mitin en Barbastro durante la campaña electoral en Aragón.

La misma Iglesia tiene discrepancias internas en cuanto a estas posiciones políticas Virginia Martínez — Diputada Vox Asamblea

La diputada regional de Vox Virginia Martínez, defensora de buena parte de las iniciativas parlamentarias contra los migrantes sin papeles en el Hemiciclo murciano, señala a La Opinión que "ciertas entidades eclesiásticas no aglutinan el pensamiento de millones de cristianos en España y en el mundo", y que "la misma Iglesia tiene discrepancias internas en cuanto a estas posiciones políticas".

"Nosotros nunca nos vamos a inmiscuir en la fe y las creencias de cada persona, pero creemos firmemente que la defensa de nuestra cultura, de nuestro país y de nuestra gente la hacemos por amor a los de dentro no por odio a los de fuera", subraya la diputada que llegó a ponerse un niqab durante un Pleno para defender su prohibición en las instalaciones públicas de la Región de Murcia.

Cree que la regularización se lleva a cabo como medida de distracción y para buscar una "nueva fuente de votantes"

Desde Vox opinan que el Gobierno de España "está intentando agarrarse a un clavo ardiendo porque ha perdido el respaldo de la población". Asimismo, afirma que los ciudadanos "saben" que esta regularización solo atiende a dos razones: "distraer de los gravísimos problemas que los españoles sufren diariamente (corrupción, servicios sociales colapsados, infraestructuras mortíferas, vivienda inexistente, inseguridad, impuestos abusivos) y buscar una nueva fuente de votantes, ya que en España han perdido el apoyo de su base electoral e intentan reemplazar a la población para poder permanecer en el poder" —para poder ejercer el derecho al voto se necesita la nacionalidad española, que implica un trámite distinto al de la regularización, excepto en las elecciones municipales, cuando depende de los tratados con los países de origen de los migrantes—.

Martínez recalca que el discurso del PSOE y del PP sobre la supuesta necesidad de la inmigración masiva para sostener el sistema de pensiones es falso. "Las pensiones no se defienden con inmigración masiva, se defienden con políticas serias y valientes al servicio de los españoles", remarcó.

La iniciativa registrada por Vox recoge, entre otras medidas, el rechazo a la regularización extraordinaria de más de 500.000 migrantes; la auditoría exhaustiva de las concesiones de nacionalidad de los últimos años y la repatriación de quienes hayan accedido ilegalmente a España; la deportación de cualquier migrante, legal o ilegal, que cometa delitos graves, haga del delito leve su forma de vida, rechace la integración o pretenda imponer su cultura; así como la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y servicios públicos.