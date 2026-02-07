¿Qué tiempo hará en el Carnaval de Águilas? Las cabañuelas de Pepe Buitrago vaticinan "una sacudida de invierno"

A poco más de una semana de que tenga lugar el primero de los tres grandes desfiles del Carnaval de Águilas 2026, Pepe Buitrago, cabañuelo de Mula, les ha preguntado a las cabañuelas qué tiempo iba a hacer en la localidad costera durante la semana crítica de las fiestas, y le han contestado.

El Carnaval de Águilas comenzó hace una semana con una de las programaciones más extensas que se recuerdan. Del 31 de enero al 6 de marzo, el municipio prepara sus comparsas y engalana sus calles y los vecinos ultiman sus disfraces.

Algo que tienen en común todas estas actividades es que necesitan de buen tiempo para desarrollarse. Es ahí donde entra Buitrago con sus pronósticos meteorológicos. El muleño advierte de que sus previsiones abarcan la segunda quincena de febrero, justo el periodo de tiempo en el que se producen los desfiles (15, 17 y 21), porque no se puede acotar más: "Decir un día concreto o una hora es complicado".

A su vez, avisa de que este mes está considerado como una época "loca" y de que "un día puede ser bueno y el siguiente muy malo". Es más, al ser preguntado por los carnavales en la Región de Murcia, destaca que los celebrados en zonas del interior van a experimentar una bajada de temperaturas: "Los carnavaleros que salgan van a pasar frío".

Al mes del Carnaval de Águilas le aguarda "una sacudida de invierno"

El cabañuelo de Mula, al ser consulado por el tiempo que hará en la Región de Murcia, revela dos futuros diferentes para la segunda quincena de febrero: uno para el litoral regional y otro para los municipios del interior. Respecto a este último, Buitrago subraya "una sacudida de invierno con fenómenos que aún generan incertidumbre", es decir, que el mercurio bajará y que a los desfiles habrá que asistir con un buen abrigo.

Mientras tanto, en la primera de las dos situaciones, la que le ocupa a la costa murciana y, por tanto, a Águilas, las cabañuelas apuntan a que no lloverá, dando la sorpresa en una fecha del año en la que la aparición de precipitaciones no es ninguna locura. Por tanto, el Carnaval debería desarrollarse sin interrupciones ni visitas meteorológicas no deseadas.

En cuanto a las temperaturas en Águilas, serán "suaves, situándose entre 20 y 24 grados", llegando a bajar ligeramente por la noche. Aun así, seguirán siendo agradables para quienes salgan en el gran desfile o participen en la festividad. En el apartado del viento, Buitrago añadió que, al contrario que ocurrirá en Águilas, el viento y el frío será la tónica predominante en las zonas del Altiplano y del Noroeste.