El PSRM constituye su Consejo Asesor de Igualdad: “Somos la voz de quienes defienden la igualdad real entre mujeres y hombres frente a PP y Vox”

El Partido Socialista de la Región de Murcia ha constituido su Consejo Asesor de Igualdad, un órgano de debate y elaboración de propuestas que tiene como objetivos promover la participación política de las mujeres, incorporar la perspectiva feminista en todas las acciones del PSRM, combatir la violencia de género en todas sus manifestaciones y promover políticas para garantizar una igualdad real entre mujeres y hombres.

La secretaria de Igualdad del PSRM-PSOE, Elena Casado, ha afirmado que este sábado es un día muy importante para las mujeres progresistas de la Región. "Hoy marcamos un punto de inflexión y un golpe en la mesa de la política regional, con la constitución y creación de este órgano. Somos la voz de quienes defienden la igualdad real entre mujeres y hombres frente a un PP devorado por Vox".

Casado ha destacado que arranca uno de los compromisos más importantes que asumió Francisco Lucas cuando se presentó a la Secretaría General del PSRM. "Francisco Lucas cumple con sus compromisos. Tal y como ha expresado en su intervención, vivimos tiempos convulsos. La derecha y la ultraderecha atacan los avances conquistados, niegan la violencia de género y desmantelan las políticas de igualdad. No vamos a tolerar ni un paso atrás en los derechos de las mujeres, por eso, es más necesario que nunca reafirmar nuestro compromiso con la igualdad de género y con el feminismo. Eso es lo que hacemos hoy aquí".

El acto de constitución del Consejo Asesor de Igualdad del PSRM se ha celebrado en la pedanía de Los Torraos, en el municipio de Ceutí, y ha contado con la presencia de la secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Bernabé.

El Consejo Asesor de Igualdad del PSRM supervisará toda la acción política del partido y velará por el cumplimiento del compromiso con el feminismo en cada decisión y a todos los niveles: orgánico e institucional; municipal y regional. "Se trata de una nueva herramienta que va a ser fundamental para que cada acción y cada política que llevemos a cabo tenga perspectiva de género", ha explicado Casado.

El órgano está constituido por las personas responsables del área de Igualdad en las comisiones ejecutivas regional, municipales y de distrito; del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia y de Juventudes Socialistas. El Consejo combina una alta representación de jóvenes y personas con experiencia, como María Antonia Martínez.

Contará con una Mesa, que estará conformada por cinco personas: presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías. El Consejo Asesor de Igualdad, en su sesión fundacional, ha elegido a los integrantes de su Mesa. La presidenta de honor es María Antonia Martínez, la primera mujer presidenta de una comunidad autónoma en España.

María Antonia Martínez es abogada de profesión, fue ponente en la tramitación de dos leyes clave en la defensa de la igualdad de género en nuestro país y que fueron impulsadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Ha sido distinguida con la Medalla de Oro del Ministerio de Igualdad.

La presidencia del Consejo Asesor de Igualdad corre a cargo de Elena Casado, secretaria de Igualdad del PSRM-PSOE y concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Águilas; se encargarán de las vicepresidencias Silvia Soto y Hernando Gómez; y de las secretarías Isabel María Andreu y Laura Lucerga.

"Cabeza bien alta frente a quienes llevan meses señalándonos, mientras tapaban casos de acosos en sus filas, como el caso de Móstoles que hemos conocido recientemente. Absolutamente, todo el Partido Socialista hemos dado la cara y hemos barrido nuestra casa. Hemos sido ejemplo, nosotros no tapamos porque dentro del socialismo no cabe ni un acto machista", ha señalado Elena Casado.

"Ya está bien de lecciones mientras el PP se pone sin vergüenza alguna al lado de los agresores y aparta a las víctimas. El PSOE vuelve a ser ejemplo en materia de igualdad. Porque somos el único partido que trabaja dentro y fuera por la igualdad de oportunidades, por una organización y una sociedad más justa e igualitaria. Frente a la deriva de un PP entregado a Vox en la Región de Murcia, tenemos que recordarlo cada día", ha concluido.