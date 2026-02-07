Un plan ambicioso, con el reto de pasar del papel a los hechos

El Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035 dibuja una hoja de ruta ambiciosa y alineada con las grandes estrategias europeas de reindustrialización, transición energética y cohesión territorial. El diagnóstico es sólido, los objetivos están bien definidos y las líneas de actuación abordan algunos de los principales déficits estructurales del modelo productivo regional. Sin embargo, el verdadero desafío no está en el diseño, sino en su ejecución real.

El documento reconoce de forma explícita los desequilibrios territoriales, la concentración industrial y las carencias de infraestructuras energéticas y digitales. En este sentido, el enfoque coincide con las prioridades marcadas por la Unión Europea en materia de autonomía estratégica, sostenibilidad y desarrollo equilibrado del territorio. La apuesta por una industria más distribuida y conectada encaja con los principios del nuevo modelo productivo europeo.

No obstante, gran parte de las actuaciones previstas dependen de una financiación significativa, (estimación de 16.600 millones de euros en inversión industrial movilizada o 1.731 millones de euros de inversión pública regional directa)en buena medida vinculada a fondos europeos y a la capacidad de movilizar inversión privada. El plan confía en la cooperación público-privada como palanca para modernizar polígonos, desplegar infraestructuras energéticas o impulsar comunidades energéticas locales. El riesgo, advierten algunas fuentes del sector, es que la ejecución quede condicionada a convocatorias competitivas, plazos ajustados y una elevada complejidad administrativa.

Fernando López Miras, en la presentación de Plan Industrial 2026-2035 / CARM

A ello se suman retos estructurales que el propio plan identifica como críticos. La disponibilidad de energía, especialmente en determinadas comarcas, sigue siendo un cuello de botella para nuevos proyectos industriales. Lo mismo ocurre con el agua, un factor estratégico para sectores clave de la economía regional, o con la escasez de talento cualificado, en un contexto de transformación tecnológica acelerada.

Otro de los grandes desafíos es la burocracia. Aunque el plan plantea simplificar trámites y mejorar la coordinación entre administraciones, la experiencia previa demuestra que la lentitud administrativa ha sido uno de los principales frenos a la inversión industrial. La futura Ley de Impulso Industrial, anunciada en el propio documento, será clave para comprobar si estas intenciones se traducen en cambios efectivos.

En este contexto, la gobernanza del plan emerge como un elemento determinante. El seguimiento de indicadores, la evaluación periódica de resultados y la capacidad de corregir desviaciones marcarán la diferencia entre un plan estratégico y una política pública transformadora. El documento fija metas para 2030 y 2035, pero el reto será mantener el impulso político y presupuestario a lo largo de toda la década.

El Plan Industrial 2026-2035 ofrece una visión coherente y bien estructurada del futuro industrial de la Región de Murcia. La cuestión ahora es si esa visión logrará superar el filtro de la realidad económica, administrativa y financiera. Pasar del papel a los hechos será la verdadera medida de su éxito.