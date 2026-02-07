La PAU 2026 de la Región ya tiene calendario: el 11 de mayo se abre la matrícula

La Universidad de Murcia (UMU) ya ha hecho público el calendario de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de este 2026 en la Región de Murcia, fechas que aún son provisionales y que se encuentran a falta de la aprobación definitiva.

Según la información oficial, el periodo de matrícula para inscribirse en la PAU de este año se abrirá el próximo 11 de mayo y se mantendrá hasta el día 27 del mismo mes. A partir de ahí, durante los días 28 y 29 de mayo se hará entrega a los centros de la documentación correspondiente a relación de alumnos matriculados, certificación de calificaciones y elección de materias. En la convocatoria ordinaria en la comunidad, los exámenes se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio, mientras que se ha previsto que las notas sean publicadas el 10 de junio a las 16.00 de la tarde.

Una vez que se conozcan las notas, los alumnos dispondrán de un periodo de solicitud de revisión que irá del 10 al 12 de junio.

En esta ocasión, además, los 17 distritos universitarios seguirán un modelo común acordado por la CRUE (Comisión de Asuntos Estudiantiles de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), que establece el porcentaje de respuestas prácticas que deben tener las preguntas, la puntuación de cada una, el nivel de optatividad de cada asignatura, así como la penalización por faltas de ortografía o falta de coherencia y sintaxis. Hay que tener en cuenta que la prueba de acceso a la universidad está virando hacia un modelo mucho más competencial, en el que los alumnos sepan aplicar los conocimientos adquiridos.

La vicerrectora de Estudios de la Universidad de Murcia (UMU), Sonia Madrid, ha explicado a La Opinión que en la convocatoria de 2026 no hay grandes novedades, «salvo que se avanza hacia un modelo más competencial y que busca homogeneizar la prueba al máximo en todo el territorio».

Estructura de la fase general de la PAU. / L.O.

Dos fases: general y voluntaria

La prueba de la PAU se estructura en dos fases: la general y la voluntaria. La fase general consta de cuatro exámenes que se corresponden con tres de las cuatro materias comunes de 2º de Bachillerato (dentro de ellas se elige una de las lenguas extranjeras), y se ha de optar además entre Historia de España e Historia de la Filosofía, y la específica escogida para la prueba de la modalidad cursada.

La fase voluntaria permite a los aspirantes mejorar la valoración en los procesos de admisión a estudios de grado de quienes posean títulos de Bachiller o de Técnico Superior realizando hasta tres exámenes de las materias específicas de modalidad y optativas de segundo curso, además de un segundo idioma. Además, la UMU apunta que cuando se realicen en la misma convocatoria ambas fases, general y voluntaria, la materia de modalidad de la fase general no se podrá incluir en la fase voluntaria.

Materias incluidas en la fase voluntaria. / L.O.

La Universidad de Murcia tiene colgados en su página web desde el pasado mes de octubre los modelos de examen de las más de 30 materias para que los profesores de Bachillerato puedan ser consultados y trabajados en clase con los alumnos durante todo el curso.

Convocatoria de julio

Además de los exámenes de la fase ordinaria de junio, la fase extraordinaria celebrará los propios durante los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. Para esta convocatoria, el plazo de matriculación será del 17 al 24 de junio y tras las pruebas se publicarán las notas el 7 de julio. Abriéndose el plazo de revisión del 7 al 9 de julio.