Malas redes

Ocurrió una mañana del verano pasado. Cerca de mi casa estaban sentados en el poyete de una terraza dos chicos de unos doce o trece años, ambos mirando sus teléfonos y dándoles con el dedo a las pantallas. Uno de ellos dijo: «¿Ponemos algo de porno?», a lo que el otro le respondió: «No, tío, porno, por la mañana, no», y siguieron con sus cosas. Por supuesto, ellos no me habían visto a mí cuando hablaron.

Esta semana, cuando escuché a Pedro Sánchez comunicar la decisión del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de dieciséis años, recordé la escena de los dos chavales y a uno de ellos manifestando que el porno mañanero no era de su agrado. Pero también aquello me hizo recordar lo que técnicos en Educación, psicólogos y psiquiatras han declarado en muchas ocasiones acerca de estos usos de los móviles: la visión del porno en edades tan juveniles puede traer consigo la idea de que las relaciones sexuales son ‘eso’ que se ve en estas películas, en las que la mujer es tratada como un instrumento para satisfacer al hombre, donde a menudo hay violencia en el trato, o ciertas escenas en las que se le produce dolor a la pareja que ella parece disfrutar, etc. También leía no hace mucho un artículo sobre este tema, en el que se explicaba que, en estos chicos tan jóvenes, la visión de los genitales masculinos de los actores, comparadas con los propios, a menudo les creaba complejos y malos rollos. Por supuesto, desconocían que los actores habían sido elegidos precisamente por esas medidas, que no son, ni por asomo, las de la media del personal masculino.

Pero en esta cuestión del acceso a las redes sociales y a otras plataformas de internet de los más jóvenes existen más temas a tener en consideración. Uno de ellos es el juego y las apuestas on line. Cada vez hay más chicos y chicas que están metidos de lleno en estas actividades. Resulta bastante común que un grupo de amigos quede una tarde de sábado o domingo, en una casa o en un parque, y reúnan algo de dinero para dedicarlo a apuestas de diversos tipos, desde los juegos de azar, hasta los resultados de partidos de fútbol de una liga extranjera y otros inventos. En general, esto lo hacen los que tienen más de dieciséis años, pero es habitual que menores se agreguen a la pandilla, porque son familiares o amigos de un mayor, o sencillamente que lo vean y sientan la tentación de participar en cuanto pueda conseguir una tarjeta para pagar.

Todo lo que hasta ahora les explico sería ya un importante motivo para tomar la decisión de apartar a los más jóvenes de las pantallas en lo posible, como ya han hecho en los centros educativos de esta Región y de otras. Pero además están esas otras asquerosidades de las que tan a menudo tenemos noticias, como los engaños de pervertidos mayores a chicos y chicas jóvenes, apareciendo en las redes como personas de su edad para engañarlos y tratar de abusar de ellos.

Otros países han llevado ya a cabo planes como el que se va a implementar en las redes sociales en España o están en el mismo proceso: Australia, Francia, Dinamarca, entre otros. Que Elon Musk, Pável Dúrov, o algún amigo suyo español se cabreen por ello es la prueba de que lo estamos haciendo bien en los centros educativos y contra el acceso de menores a las redes. Estos riquísimos personajes pensarán que con su dinero puede manejarlo todo. Pero está demostrado que las redes sociales y el mal uso del móvil pueden ser nocivos para su formación como personas, así que yo no seré tan cervantino como Pedro Sánchez para dirigirme a ellos ante sus protestas. Mi respuesta es «que os den».