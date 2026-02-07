Se va Leonardo, pero llega Marta: otra borrasca dejará lluvias y viento en la Región este fin de semana

Leonardo abandona este sábado la península, pero ha encontrado rápido una sustituta. La borrasca Marta alcanza el país y mantendrá la inestabilidad. Una vez más, la Región de Murcia no será la comunidad que peor parada salga durante el paso de un nuevo temporal, pero sí sufrirá algunas consecuencias que pueden manchar el fin de semana de carnavales.

Continuarán los vientos fuertes y las lluvias. De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este sábado se esperan intervalos de cielos nubosos, aumentando a cubiertos y acompañados de lluvias débiles en la mitad occidental de la Región por la tarde.

Además, este 7 de febrero habrá vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el interior durante la primera mitad del día y en el litoral por la tarde.

La Aemet ha activado el aviso amarillo por rachas de hasta 70 km/h hasta las 10.00 horas en el Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un descenso respecto al viernes. Los termómetros no sobrepasarán los 16 grados en las zonas más cálidas como Cartagena, Lorca o Murcia y bajarán hasta los 4-5 grados en Yecla o Caravaca de la Cruz.

Temperaturas mínimas/máximas el sábado Caravaca de la Cruz: 5/13 ºC Cartagena: 12/16 ºC Lorca: 7/15 ºC Murcia: 6/16 ºC Yecla: 4/12 ºC

La previsión del tiempo el domingo

Para el domingo, la Aemet también ha emitido avisos de nivel amarillo por fenómenos meteorológicos adversos, aunque en este caso en la cosa. Por el momento, la alerta afecta a todo el litoral de la Región hasta las 15.00 horas por rachas de viento de hasta 50/60 km/h y olas de 2 a 3 metros.

Los cielos tendrán intervalos nubosos y no se descartan lluvias dispersas, especialmente por la tarde.

Las temperaturas irán en ligero ascenso en el litoral, sin cambios en el resto.