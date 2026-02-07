Las indemnizaciones del seguro agrario se elevan hasta los 92 millones en la Región

Las indemnizaciones abonadas por Agroseguro a los agricultores y ganaderos asegurados en la Región de Murcia por los siniestros registrados durante el año 2025 se han elevado hasta los 92,2 millones de euros, un 30% más que en 2024 (70,3 millones de euros). En total, la superficie declarada con siniestro se ha situado en las 45.800 hectáreas.

Las constantes tormentas de pedrisco sufridas en Murcia durante 2025 suman más de 63 millones de euros en indemnizaciones, mientras que otros 15 millones corresponden a siniestros y riesgos asociados a los fenómenos tormentosos: lluvia torrencial o persistente, inundación, viento o siniestros en instalaciones agrícolas.

Por producciones, las indemnizaciones abonadas a los fruticultores murcianos se han situado en 49,5 millones de euros, un 33% más que en 2024.

A continuación se sitúan las indemnizaciones abonadas a productores de cítricos (16,4 millones), una cifra ligeramente superior al año anterior, mientras que los daños en hortalizas (10,3 millones) se duplican respecto a 2024.

Por otro lado, crecen también las indemnizaciones en otras líneas de seguro, como la uva de mesa (7,8 millones), planta viva y flor cortada (1,9 millones) o el viñedo (1,6 millones).

En el caso de los seguros pecuarios, los ganaderos murcianos asegurados han registrado siniestros por valor de 1,7 millones de euros.

El resto de las indemnizaciones, hasta completar el total, corresponde a productores asegurados en otras líneas de seguro: frutos secos, herbáceos extensivos, olivar, entre otras.

El año 2025 se ha cerrado, a nivel nacional, con 804 millones de euros de siniestralidad, el segundo importe más elevado y solo superado por la excepcional sequía registrada en 2023. Estas cifras constatan los importantes efectos de los fenómenos meteorológicos y explican la positiva evolución de la contratación del seguro agrario, la mejor herramienta de protección de las explotaciones agropecuarias. Las cuantías abonadas por Agroseguro en los últimos años son las más elevadas en los 45 años de historia del sistema español de Seguros Agrarios Combinados. En el caso concreto de Murcia, las indemnizaciones abonadas a los agricultores y ganaderos en los últimos 5 años (2021-2025) se elevan por encima de los 430 millones de euros.

