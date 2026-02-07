Grupos cristianos se organizan en la Región de Murcia para "ser voz ante la cultura del odio"

La Región de Murcia cuenta con una nueva plataforma cuyo objetivo es "ser voz contra la cultura del odio, del enfrentamiento y de la polarización": Grupos Cristianos a favor de la Cultura del Encuentro. Impulsada por el cura Joaquín Sánchez, viejo conocido en el movimiento antidesahucios, esta entidad la integran las asociaciones Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz, Comunidades Cristianas de Base, Diálogo Interreligioso e Intercultural, Juventud Estudiante Católica (JEC) y Comité Óscar Romero.

"Los grupos cristianos, católicos o no, trabajamos siempre por la paz, por la fraternidad, por el encuentro y la acogida", explica Joaquín Sánchez. Esta plataforma surgió tras el cierre del centro de protección de menores Rosa Peñas de la pedanía murciana de Santa Cruz, en donde buena parte de sus usuarios eran niños, niñas y adolescentes extranjeros sin padres ni tutores legales. Entonces, para intentar revocar la decisión, elaboraron un escrito a la Fiscalía Superior de la Región denunciando que la clausura de aquellas instalaciones respondía a una "actitud racista" e instando a "proteger los derechos de la infancia". Aún siguen esperando respuesta del Ministerio Público, pero también del Defensor del Pueblo, al que también advirtieron.

Tras el cierre del centro de Santa Cruz, el foco político y mediático se puso sobre la población migrante, objeto de un buen número de mociones del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional. Cerrar todos los centros de menores, endurecer la política del arraigo, dificultarles el empadronamiento, prohibir el burka o niqab en lugares públicos o rechazar la llegada de niños migrantes desde Canarias son solo algunos ejemplos.

Ante este escenario, la defensa de los derechos de los migrantes se ha convertido en una de las principales banderas de la plataforma. "Como cristianos, nos alegramos mucho de la regularización de estas personas; primero, porque estamos hablando de derechos humanos; y después, porque consideramos que esto nos hace mejor sociedad", señala el cura, para quien "tener a personas sin papeles rompe su dignidad", y recuerda la importancia que la acogida tenía para el papa Francisco.

Desde Grupos Cristianos a favor de la Cultura del Encuentro subrayan que "los delitos son intransferibles" y que, cuando se intenta trasladar la imagen de que todo un colectivo es delincuente, lo que se intenta es "criminalizar, deshumanizar y cosificar a la persona migrante".

Para hacer frente a esta deriva, Sánchez pide "poner el foco en las personas que deshumanizan" en lugar de en las personas migrantes. "Decimos a las personas que tienen un corazón inhumano, racista, xenófobo y agorafóbico que se pongan delante de un espejo y que piensen en qué se han convertido", añade.

Alfonso Hernández, cofundador de la plataforma, destaca la importancia del "uso del lenguaje" con fines espurios y, en concreto, denuncia que algunos partidos políticos como Vox denominen 'menas', de forma despectiva, a los menores no acompañados que llegan a España desde países extracomunitarios.

"Aquí solo queremos ser humanos", decía el poeta guatemalteco Otto René Castillo. El también sacerdote —y casado— Fernando Bermúdez, también impulsor de la creación de esta nueva entidad, recuerda estas palabras para subrayar que "ningún ser humano es ilegítimo o ilegal". A él le llama la atención que "hay gente en Murcia de partidos políticos que se llaman católicos y están en contra del Evangelio" al rechazar a la población migrante. "Es preferible que renuncien a su religión porque la están profanando", opina.

A todos ellos les invitaron a ampliar la plataforma a entidades no religiosas, sin embargo, concurrieron en que era necesario crear una comunidad de personas cristianas que hicieran frente a esa parte de la población, que se considera también católica en la Región, y que participan en el odio al migrante a través de mensajes de WhatsApp o en redes sociales. "Hay sectores cristianos, evangélicos, y en la Iglesia Católica que han asumido esa polarización y ese discurso del odio, que han cambiado el amor por el odio, el encuentro y la acogida por el rechazo", explican. Por eso apostaron por una voz específicamente cristiana.

Sánchez, Hernández y Bermúdez celebran, además, las manifestaciones del obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, a favor de la regularización de migrantes. "Abrid los brazos a todos aquellos que quieren buscar una vida honesta y trabajar", dijo. Son conscientes de que su posicionamiento les coloca en la diana de la extrema derecha, que siempre había hecho parecer que defendía los postulados tradicionales de la Iglesia. "Están manifestando su enfado, pero un enfado contenido porque no les conviene perder el apoyo de gran parte de la población", consideran.

"Nosotros somos Iglesia, llevamos el Evangelio por bandera y tenemos a Jesús de Nazaret como referente de nuestra vida. Por eso nos duele que desde el mismo seno de la Iglesia Católica haya un desprecio hacia las enseñanzas de Jesucristo, que se basaban en la humanidad, ternura y amor hacia los más desfavorecidos", subraya Alfonso Hernández. De hecho, aunque ahora los migrantes son los que están en el centro del debate público, desde Grupos Cristianos a favor de la Cultura del Encuentro insisten en que también lucharán por los derechos de los colectivos sin voz. "La fragmentación de la sociedad termina en una lucha de pobres contra pobres", lamentan.