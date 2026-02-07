El Gobierno central toma el control de las ayudas al coche eléctrico tras el colapso del MOVES en Murcia

La gestión de las ayudas a la movilidad eléctrica volverá al Estado. Así lo ha anunciado el diputado regional socialista Alfonso Martínez Baños, tras la aprobación en el Consejo de Ministros del Plan Auto Plus 2026, un nuevo programa que sustituye al MOVES III y que busca corregir, según ha denunciado, "el colapso provocado por la pésima gestión del Gobierno regional de López Miras".

Martínez Baños ha subrayado que la decisión del Ejecutivo central responde directamente al fracaso del modelo anterior, basado en la tramitación autonómica de las ayudas, y ha puesto el foco en el caso de la Región de Murcia, a la que ha señalado como la comunidad que peor ha gestionado estas subvenciones en toda España. En este sentido, ha recordado que miles de murcianos llevan entre tres y cuatro años esperando unas ayudas que el Gobierno de España transfirió en su momento a la Comunidad Autónoma para su pago.

"El Plan Auto Plus viene precisamente a remediar ese problema", ha afirmado el diputado socialista, quien ha explicado que el nuevo sistema establece ayudas directas de hasta 4.500 euros aportadas por el Gobierno de España, a las que se sumarán 1.000 euros adicionales por parte de los concesionarios. La principal novedad, ha insistido, es que la gestión deja de estar en manos de las comunidades autónomas y pasa a ser centralizada. De este modo, el Estado enviará directamente el dinero a los beneficiarios en un plazo máximo de un mes.

Murcianos afectados por los retrasos de los pagos de las ayudas al coche eléctrico y al autoconsumo. / Juan Carlos Caval

Según Martínez Baños, esta decisión es una respuesta a años de inacción del Ejecutivo regional. Según el diputado socialista, la Región de Murcia apenas ha ejecutado una mínima parte de los fondos asignados del MOVES III, con un nivel de pago que ronda solo el 7% del presupuesto resuelto, lo que ha generado frustración, inseguridad y un claro freno a la transición hacia una movilidad más sostenible. "No hablamos de retrasos puntuales, sino de un auténtico bloqueo administrativo que ha perjudicado a miles de familias", ha señalado.

El nuevo sistema establece 5.500 euros de ayudas y pagos en el plazo máximo de un mes

El anuncio del diputado socialista contrasta con el discurso mantenido en los últimos días por el Gobierno regional, que también ha defendido el retorno de la gestión de las ayudas al Ministerio, aunque desde una interpretación completamente opuesta. Desde Bilbao, durante el VIII Congreso Nacional de Industria, el director general de Industria, Federico Miralles, sostuvo que la recentralización supone un reconocimiento del "fracaso del modelo" impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, y defendió que la Comunidad Autónoma actuó con criterios garantistas debido a la complejidad administrativa del programa MOVES.

Miralles argumentó que estas ayudas estaban sometidas a la Ley General de Subvenciones y, en parte, vinculadas a fondos europeos, lo que obligaba a aplicar controles reforzados, verificaciones individualizadas y fiscalización previa al pago. Según su versión, la prioridad del Ejecutivo regional fue "proteger tanto al beneficiario como al erario público", aunque esa prudencia se tradujo en plazos prolongados y en una ejecución muy limitada de los fondos disponibles.

La Comunidad asegura que el modelo ha fracasado por su mal diseño administrativo

Para Martínez Baños, sin embargo, estos argumentos no justifican una demora de varios años ni el hecho de que la Región de Murcia se sitúe a la cola en el pago de ayudas estatales para la movilidad eléctrica. A su juicio, el Plan Auto Plus marcará un punto de inflexión al recuperar un modelo más ágil, similar al de anteriores planes de incentivo directo, que permitirá acelerar la renovación del parque móvil, reforzar el tejido industrial vinculado al automóvil y cumplir con los objetivos de transición ecológica.

Además del MOVES III, el nuevo enfoque podría enmarcarse en una revisión más amplia de las políticas de ayudas energéticas y de movilidad, tras los retrasos acumulados también en otros programas vinculados a la eficiencia energética y al autoconsumo. En este contexto, el Gobierno de España apuesta ahora por una gestión centralizada que garantice rapidez, seguridad jurídica y una llegada efectiva de los fondos a quienes realizaron la inversión.

Con el Plan Auto Plus ya aprobado, el Ejecutivo central busca recuperar la confianza de los ciudadanos y evitar que se repitan situaciones de bloqueo como las vividas en la Región de Murcia y en otras comunidades.