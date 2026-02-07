Un estudio realizado en el hospital Santa Lucía mejora la eficacia de la terapia del cáncer de colon

La última semana ha sido muy positiva en relación con el mundo sanitario: desde un trasplante de cara a importantes avances en el descubrimiento de una cura definitiva para el cáncer. El progreso se produce también en la Región de Murcia, puesto que un estudio realizado en el Hospital General Universitario Santa Lucía por el informático del hospital, Salvador Rizo, que combina Biología y Bioinformática busca personalizar tratamientos y mejorar la eficacia de la terapia para cada paciente impulsando la medicina personalizada en el cáncer de colon mediante Inteligencia Artificial.

La investigación de Rizo consiste en emplear programas informáticos y algoritmos de inteligencia artificial para descifrar la información genética de los tumores y predecir su comportamiento.

"Mi trabajo como investigador se apoya en el uso de modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial para "iluminar" aquellas partes del genoma que antes permanecían en la oscuridad", explica el informático. Señala que su objetivo no es la "simple recopilación de datos", sino convertir la biología en "una herramienta de precisión absoluta". "Trabajo para que la medicina personalizada deje de ser un sueño lejano y se convierta en una realidad clínica tangible en el tratamiento del cáncer de colon", concluye.

Hoy en día, de acuerdo con sus explicaciones se puede predecir el desarrollo de un organismo a partir de sus propias instrucciones genéticas

El trabajo titulado ‘Caracterización transcriptómica y clasificación de subtipos moleculares en cáncer colorrectal’ ha recogido y analizado, durante ocho meses de estudio, unas 200 muestras de la base de tumores, ‘Cancer genome atlas program’.

Se basa en el hecho de que la biología ha dejado de ser únicamente descriptiva, ya que hoy en día, de acuerdo con sus explicaciones se puede predecir el desarrollo de un organismo a partir de sus propias instrucciones genéticas, pero también se precisa extraer valor de los datos masivos que genera el análisis genético. "Soy consciente de que, en el panorama actual, la investigación tradicional de pipeta y microscopio ya no es suficiente por sí sola; ahora es imprescindible contar con la investigación de silicio", comenta, "hoy en día es casi imposible obtener resultados científicos de relevancia sin un análisis bioinformático profundo", concluye.

El proyecto se centra en la caracterización transcriptómica del tumor, es decir, en descifrar el lenguaje genético. Aunque todas las células del cuerpo comparten el mismo ADN, su comportamiento es distinto según los genes que expresan. Mediante algoritmos de aprendizaje automático y análisis estadístico, se identifica variantes genéticas que pueden influir en la respuesta a los tratamientos.

La información genética se convierte en una herramienta de precisión para mejorar la atención clínica y aumentar la eficacia terapéutica.

Un aspecto clave de la investigación es la clasificación de subtipos moleculares. Esta diferenciación permite entender la heterogeneidad de los tumores y explica por qué ciertos pacientes no responden a la terapia convencional. El objetivo es que cada paciente reciba el tratamiento más adecuado, basado en las características específicas de su tumor.

A tavés de una nota de prensa, la consejería de Salud de la Región de Murcia afirma que la combinación de Inteligencia Artificial y biología molecular abre la puerta a la medicina personalizada, donde la información genética se convierte en una herramienta de precisión para mejorar la atención clínica y aumentar la eficacia terapéutica.

Asimismo, añaden que este tipo de avances van de la mano de las líneas de investigación abiertas en este centro, en el servicio de Anatomía Patológica y el grupo de investigación de Patología Molecular y Farmacogenética del IMIB del hospital Santa Lucía, que también lleva trabajando alrededor de 15 años en diferentes líneas de investigación en las que se han ensayado nuevos fármacos para el tratamiento del cáncer colorrectal empleando cultivos celulares y modelos animales y participa en proyectos internacionales en los que se utilizan herramientas de Inteligencia Artificial.

Cáncer colorrectal

Actualmente el cáncer colorrectal a nivel mundial es el segundo cáncer en frecuencia si se analizan ambos sexos conjuntamente y representa la cuarta causa de muerte por cáncer. En España, sin embargo, es el más frecuente para ambos sexos, ya que se diagnostican aproximadamente unos 33.000 nuevos casos anuales y constituye la segunda causa de muerte por cáncer, con 15.000 fallecidos al año.

La consejería de Salud culminó en 2025 la extensión del programa de prevención de cáncer de colon y recto a todas las personas de la Región de Murcia en el rango de edad de 50 y 69 años.

En 2023 se realizaron 6.563 colonoscopias dentro del programa, gracias al que se detectaron 118 cánceres. De ellos, 80 se encontraban en estadios precoces, lo que supone el 67,8 por ciento del total. Además, 23 de ellos se extirparon completamente con el endoscopio sin precisar cirugía, lo que supone el 19 por ciento del total.

La consejería indica que gracias al programa de cribado, se detectaron pólipos avanzados en 1.613 personas, y se pudo prevenir 403 cánceres, pues se estima que el 25 por ciento de los pólipos avanzados de colon y recto, de no extirparse, degenerarían en cáncer a lo largo de uno a 20 años de media.