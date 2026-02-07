Cuatro municipios concentran casi el 44% de la industria de la Región de Murcia

Durante décadas, la industria regional ha crecido de forma desigual y se ha concentrado en unos pocos núcleos, dejando amplias zonas del territorio al margen del dinamismo productivo. Con el Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, presentado el pasado 2 de febrero, el Gobierno regional plantea un giro estratégico: avanzar hacia una industria más distribuida, capaz de generar empleo, atraer inversión y reforzar la cohesión territorial.

El documento parte de un diagnóstico contundente. Más del 60% de las empresas industriales de la Región se concentran en solo nueve municipios, con Murcia, Lorca, Cartagena y Molina de Segura a la cabeza, seguidos por Jumilla, Yecla, Alcantarilla y Alhama de Murcia. Esta concentración ha favorecido la eficiencia logística y la especialización sectorial, pero también ha acentuado los desequilibrios territoriales y la pérdida de oportunidades en municipios medianos y pequeños.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, reconoce que este modelo ha permitido generar clústeres "altamente competitivos", como el químico, el agroalimentario o el del mueble, pero advierte de sus riesgos estructurales. La dependencia de unos pocos polos productivos y de una complejidad económica limitada, señala, "amplifica el impacto de crisis sectoriales, energéticas o logísticas" y puede desaprovechar capacidades productivas, suelo y talento en otras comarcas.

Para corregir esta asimetría, el plan propone una batería de medidas que combinan ordenación del territorio, planificación industrial y mejora de infraestructuras. El objetivo, según recoge el propio documento, es "distribuir la industria sin fragmentarla", apostando por una lógica de red que conecte nodos productivos, recursos locales y capacidades empresariales. En palabras del consejero, se trata de reforzar el sistema industrial regional "sin perder eficiencia ni competitividad", aumentando la productividad, la complejidad económica y la cohesión territorial.

Uno de los instrumentos clave será el Mapa de Concentración Industrial, una herramienta basada en sistemas de información geográfica que permitirá visualizar dónde se localiza la actividad productiva, qué infraestructuras existen y qué áreas presentan mayor potencial de crecimiento. Este mapa servirá de base para orientar la planificación del suelo industrial y priorizar inversiones.

A partir de ese diagnóstico, el plan impulsa la creación de una Red de Municipios Industriales de la Región de Murcia, concebida como una plataforma de cooperación entre la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos. Vázquez subraya que no se trata de una iniciativa simbólica, sino de "un instrumento de corresponsabilidad real", que se articulará a través de la Federación de Municipios.

Los municipios adheridos deberán asumir compromisos en planificación y gestión de suelo industrial, dotación de infraestructuras y agilización de trámites, mientras que el plan recomienda incentivos como bonificaciones en el IBI, IAE o ICIO para facilitar la implantación empresarial.

El documento subraya que esta red busca "atraer inversión, fijar población y reforzar el papel de la industria como motor de cohesión territorial", especialmente en municipios medianos y pequeños. Comarcas como el Noroeste, el Valle de Ricote o el interior del Campo de Cartagena figuran entre las áreas prioritarias. En estos territorios, el Plan prioriza reducir brechas estructurales, sobre todo en infraestructuras energéticas y conectividad.

Otro de los ejes es la regeneración de polígonos industriales obsoletos. La Región cuenta con 81 polígonos, muchos con déficits de infraestructuras, servicios o imagen urbana. Frente a un modelo centrado sólo en crear nuevo suelo, el plan apuesta por modernizar los espacios existentes mediante ayudas para rehabilitación, sostenibilidad y gestión compartida. Las actuaciones incluirán la mejora de accesos, servicios comunes, digitalización y renaturalización de entornos industriales, con el objetivo de hacerlos más competitivos y atractivos para empresas y trabajadores.

La redistribución industrial se apoya también en un refuerzo de las infraestructuras energéticas y digitales. El plan prevé inversiones para ampliar la red eléctrica y corregir los denominados "desiertos energéticos". En el caso del Noroeste, el consejero destaca como prioridad "garantizar potencia suficiente para la implantación de nuevos proyectos industriales viables y sostenibles". En paralelo, se desarrollará un Mapa de Conectividad Industrial Inteligente que evaluará la cobertura real de fibra óptica y 5G.

Además, el plan introduce una visión más integrada del suelo industrial, vinculándolo de forma directa a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Frente a desarrollos aislados o poco coordinados, la estrategia regional apuesta por alinear los nuevos espacios productivos con la planificación comarcal y municipal, priorizando la ocupación de suelos infrautilizados y la rehabilitación de áreas degradadas. En este contexto, se prevé la elaboración de un Catálogo regional de suelos industriales disponibles, de acceso público, para reducir la incertidumbre del inversor y agilizar la implantación de proyectos.

El enfoque territorial del Plan Industrial refuerza también la dimensión social de la política industrial. La industria aparece no solo como generadora de valor económico, sino como una herramienta para equilibrar oportunidades entre municipios y reducir desigualdades. La industria emerge así como una de las principales palancas para un desarrollo más equilibrado, un elemento clave para reforzar la resiliencia económica y territorial de la Región en la próxima década.