Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Industria MurciaVecinos AlcantarillaAgresión sexualBorrasca MartaPAU 2026
instagramlinkedin

Meteorología

Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas

Esta crecida será notable en estos municipios, donde podrían producirse reboses puntuales en zonas de cultivo con gran vegetación

El río Segura esta mañana a su paso por Blanca.

El río Segura esta mañana a su paso por Blanca. / L.O.

Santiago Ramón Torres

Santiago Ramón Torres

A pesar de que las continuas borrascas no están afectando con especial intensidad a la Región de Murcia, sí están descargando con fuerza sus precipitaciones en la cabecera del río Segura, lo cual ha obligado al desembalse de 55 m³/s en el embalse de Camarillas (Albacete) desde las 10 de la mañana de este sábado, sin hora de finalización comunicada hasta el momento, según informaron los organismos oficiales como el Gobierno regional, a través de su cuenta de X.

Además, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) informa que este embalse estaría a un 77% de su capacidad con 27 hectómetros cúbicos de agua almacenada de su volumen máximo de 36.

El Gobierno regional prevé que el desembalse de agua en Camarillas aumente el nivel del río Segura, siendo notable este aumento en Cieza, Abarán y Blanca, aunque "sin riesgo significativo para la población", a pesar de ello advierten de que "puede haber reboses puntuales en zonas de cultivo con abundante vegetación, como con cañas".

Noticias relacionadas

Desde Blanca, responde su alcalde Pablo Cano, que indica que acaba de hablar con Policía y Protección Civil "para el corte por precaución de algunos senderos próximos al río", además de advertir a las personas que practican actividades náuticas. Asimismo, señala que "recibimos la alerta de Protección Civil ayer y que no se prevé que haya ninguna incidencia por la buena absorción del caudal".

Embalses al 36% de su capacidad

Según los últimos datos publicados por la CHS, los embalses de la Región de Murcia se encuentran a un 36% de su capacidad, a pesar de que algunos de ellos presenten altos niveles de agua embalsada. Estos son el embalse de Talave en Albacete, que se encuentra a un 84% de su capacidad, y el de Camarillas, en la misma provincia con un 77%.

En el lado opuesto, los que menos agua contienen son los de El Cenajo con un 24% y el de La Pedrera (Alicante) con un 27%.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Natalia Corbalán: 'Esto no va de agricultores y ganaderos, va de la supervivencia de toda la sociedad
  2. Alerta sanitaria y comercial en Murcia por la entrada de naranjas egipcias con residuos prohibidos
  3. Estos son los ocho destinos internacionales a los que viajar desde el Aeropuerto de Covera con Ryanair este verano
  4. Consulta si tu médico de familia ha pedido el traslado de centro en la Región
  5. 150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla
  6. Detenido el conductor de un autobús escolar por agredir sexualmente a una alumna de 15 años en Murcia
  7. La borrasca Leonardo alcanzará su pico de intensidad este jueves en la Región de Murcia
  8. Comienzan las obras para salvar las dunas en seis zonas de La Manga del Mar Menor

Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas

Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas

El PSRM constituye su Consejo Asesor de Igualdad: “Somos la voz de quienes defienden la igualdad real entre mujeres y hombres frente a PP y Vox”

El PSRM constituye su Consejo Asesor de Igualdad: “Somos la voz de quienes defienden la igualdad real entre mujeres y hombres frente a PP y Vox”

El mercado alemán, principal destino de las exportaciones hortofrutícolas de la Región

El mercado alemán, principal destino de las exportaciones hortofrutícolas de la Región

¿Qué tiempo hará en el Carnaval de Águilas? Las cabañuelas de Pepe Buitrago vaticinan "una sacudida de invierno"

¿Qué tiempo hará en el Carnaval de Águilas? Las cabañuelas de Pepe Buitrago vaticinan "una sacudida de invierno"

Se va Leonardo, pero llega Marta: otra borrasca dejará lluvias y viento en la Región este fin de semana

Se va Leonardo, pero llega Marta: otra borrasca dejará lluvias y viento en la Región este fin de semana

La defensa del 'escudo social' sale a las calles de Murcia contra el "pisoteo y empobrecimiento de los más vulnerables"

El Gobierno central toma el control de las ayudas al coche eléctrico tras el colapso del MOVES en Murcia

El Gobierno central toma el control de las ayudas al coche eléctrico tras el colapso del MOVES en Murcia

La PAU 2026 de la Región ya tiene calendario: el 11 de mayo se abre la matrícula

La PAU 2026 de la Región ya tiene calendario: el 11 de mayo se abre la matrícula
Tracking Pixel Contents