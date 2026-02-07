Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas

A pesar de que las continuas borrascas no están afectando con especial intensidad a la Región de Murcia, sí están descargando con fuerza sus precipitaciones en la cabecera del río Segura, lo cual ha obligado al desembalse de 55 m³/s en el embalse de Camarillas (Albacete) desde las 10 de la mañana de este sábado, sin hora de finalización comunicada hasta el momento, según informaron los organismos oficiales como el Gobierno regional, a través de su cuenta de X.

Además, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) informa que este embalse estaría a un 77% de su capacidad con 27 hectómetros cúbicos de agua almacenada de su volumen máximo de 36.

El Gobierno regional prevé que el desembalse de agua en Camarillas aumente el nivel del río Segura, siendo notable este aumento en Cieza, Abarán y Blanca, aunque "sin riesgo significativo para la población", a pesar de ello advierten de que "puede haber reboses puntuales en zonas de cultivo con abundante vegetación, como con cañas".

Desde Blanca, responde su alcalde Pablo Cano, que indica que acaba de hablar con Policía y Protección Civil "para el corte por precaución de algunos senderos próximos al río", además de advertir a las personas que practican actividades náuticas. Asimismo, señala que "recibimos la alerta de Protección Civil ayer y que no se prevé que haya ninguna incidencia por la buena absorción del caudal".