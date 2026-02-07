Meteorología
Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas
Esta crecida será notable en estos municipios, donde podrían producirse reboses puntuales en zonas de cultivo con gran vegetación
A pesar de que las continuas borrascas no están afectando con especial intensidad a la Región de Murcia, sí están descargando con fuerza sus precipitaciones en la cabecera del río Segura, lo cual ha obligado al desembalse de 55 m³/s en el embalse de Camarillas (Albacete) desde las 10 de la mañana de este sábado, sin hora de finalización comunicada hasta el momento, según informaron los organismos oficiales como el Gobierno regional, a través de su cuenta de X.
Además, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) informa que este embalse estaría a un 77% de su capacidad con 27 hectómetros cúbicos de agua almacenada de su volumen máximo de 36.
El Gobierno regional prevé que el desembalse de agua en Camarillas aumente el nivel del río Segura, siendo notable este aumento en Cieza, Abarán y Blanca, aunque "sin riesgo significativo para la población", a pesar de ello advierten de que "puede haber reboses puntuales en zonas de cultivo con abundante vegetación, como con cañas".
Desde Blanca, responde su alcalde Pablo Cano, que indica que acaba de hablar con Policía y Protección Civil "para el corte por precaución de algunos senderos próximos al río", además de advertir a las personas que practican actividades náuticas. Asimismo, señala que "recibimos la alerta de Protección Civil ayer y que no se prevé que haya ninguna incidencia por la buena absorción del caudal".
Embalses al 36% de su capacidad
Según los últimos datos publicados por la CHS, los embalses de la Región de Murcia se encuentran a un 36% de su capacidad, a pesar de que algunos de ellos presenten altos niveles de agua embalsada. Estos son el embalse de Talave en Albacete, que se encuentra a un 84% de su capacidad, y el de Camarillas, en la misma provincia con un 77%.
En el lado opuesto, los que menos agua contienen son los de El Cenajo con un 24% y el de La Pedrera (Alicante) con un 27%.
- Natalia Corbalán: 'Esto no va de agricultores y ganaderos, va de la supervivencia de toda la sociedad
- Alerta sanitaria y comercial en Murcia por la entrada de naranjas egipcias con residuos prohibidos
- Estos son los ocho destinos internacionales a los que viajar desde el Aeropuerto de Covera con Ryanair este verano
- Consulta si tu médico de familia ha pedido el traslado de centro en la Región
- 150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla
- Detenido el conductor de un autobús escolar por agredir sexualmente a una alumna de 15 años en Murcia
- La borrasca Leonardo alcanzará su pico de intensidad este jueves en la Región de Murcia
- Comienzan las obras para salvar las dunas en seis zonas de La Manga del Mar Menor