La Aemet eleva al naranja algunos avisos previstos para la Región de Murcia este sábado

La palabra inestabilidad cuando se trata de hablar del estado del tiempo se está volviendo repetitiva. Desde el final del año las borrascas han tenido una importante presencia en la península y en la Región de Murcia. Aunque la Comunidad más afectada por el último de estos fenómenos meteorológicos, Marta, ha sido Andalucía, las zonas del este en España no se han librado de su influencia.

Como estaba previsto, este fin de semana se han mantenido los chubascos ocasionales y los fuertes vientos. La última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha modificado el estado de algunas de sus alertas.

La zona con mayor peligro, de acuerdo a los avisos de la Aemet, son el Campo de Cartagena y Mazarrón para el que se ha colocado una alerta naranja que estará presente entre las seis de la tarde hasta el final del día. El aviso se debe a vientos de entre 50 y 70 kilómetros por hora -de fuerza 7 y 8- y por olas que podrían alcanzar los cuatro metros de altura.

En el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, estará todo el día un aviso amarillo por fuertes vientos de componente oeste que pueden llegar a los 70 kilómetros por hora.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha pedido precaución a los murcianos ante la situación del tiempo a través de su cuenta oficial en la red social X (Twitter.com).

Si bien las advertencias de la agencia meteorológica no se centran en las lluvias, las precipitaciones no van a estar ausentes. Para la ciudad de Murcia hay una probabilidad del 65 por ciento a partir de las seis de la tarde. Más concretamente, de acuerdo a lo que señala la Aemet en su web, las calles de la capital regional se verán mojadas sobre las nueve de la noche. En Cartagena la probabilidad de lluvia se sitúa en el 70 por ciento y, al igual que Murcia, sobre las 21.00 horas debería dejarse ver el agua. La probabilidad de que el agua venga como tormenta es del 65 y el 70 por ciento, respectivamente.

En Moratalla, por otro lado, el porcentaje es del 95% y, según la predicción por horas de la entidad encargada del tiempo en España, las precipitaciones serán constantes desde las cinco hasta las diez de la noche. La cifra que le han asignado a la posibilidad de tormenta es el 65.

Los avisos señalan que en Lorca lloverá sobre las 18.00 horas y, tras un parón, volverán a las nueve de la noche. La probabilidad es del 90 por ciento y existe un 75% de que las precipitaciones caigan en forma de tormenta a partir de las siete de la noche.

Yecla tendrá una tarde - noche pasada por agua, no pararán las lluvias hasta las nueve de la noche. La Aemet aclara que la probabilidad es del 85%; en un 80%, podrían ser como tormenta

Domingo

Para el último día del fin de semana hay avisos amarillos por fenómenos costeros y fuertes vientos en toda la Región. Las rachas de viento más fuertes -que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora- se encontrarán en la Vega del Segura, en el Altiplano y en el Noroeste de Murcia.

En el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y el Campo de Cartagena y Mazarrón los vientos oscilarán los 50 y los 60 kilómetros por hora. Con respecto a los fenómenos costeros, la Aemet advierte de olas de dos y tres metros en estos dos últimos territorios.

Asimismo, se esperan precipitaciones en Yecla y Moratalla durante la madrugada y algunos chubascos ocasionales a lo largo del día en el resto de municipios del territorio regional.