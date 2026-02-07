El 70 por ciento de las plazas de los centros de internamiento para extranjeros están desocupadas en la Región de Murcia

El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Región alberga a 31 personas de las 100 plazas disponibles que hay en total. Esto es coherente con la tendencia a nivel nacional, puesto que casi el 80 por ciento de las plazas de los CIE están desocupadas.

Más concretamente, 175 migrantes se encuentran en todas las instalaciones de este tipo en España -hay 848 disponibles-. Los datos de esta información han sido recogidos por la agencia Europa Press tras consultar a fuentes del Ministerio del Interior.

Estos centros son establecimientos públicos de carácter no penitenciario que se utilizan para retener, de forma preventiva, a extranjeros que se encuentran en procesos de expulsión del territorio nacional.

En concreto, estas mismas fuentes detallan que el CIE de Algeciras alberga a 16 personas de las 90 plazas disponibles. Mientras, el de Aluche (Madrid) a 72 de 120, el de Zapadores (Valencia) a 24 de 70, el de Zona Franca (Barcelona) a 30 de 158, el de Hoya Fría (Santa Cruz de Tenerife) a uno de 210, y el de Barranco Seco (Las Palmas de Gran Canaria) a uno de 100.

La duración media del internamiento en CIE es de 33,66 días

Un total de 1.863 migrantes ingresaron en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en 2024, 222 menos que en 2023, según se desprende del informe 'Raíces Tras los Muros', del Servicio Jesuita Migrante (SJM), presentado en el Congreso de los Diputados en septiembre del año pasado.

Igualmente, el SJM señala en el informe que la mayoría de los internamientos se produjeron por causa de expulsión: 1.563 personas (83,90%) frente a 300 por devolución (16,10%). En cuanto a las repatriaciones forzosas, a lo largo de 2024 se registraron un total de 3.286. De ellas, 2.923 correspondieron a expulsiones (88,95%) y 363 a devoluciones y salidas obligatorias (11,05%). El 31,56% (1.037) de las 3.286 se ejecutaron desde CIE.

La duración media del internamiento en CIE es de 33,66 días, según el SJM, que pidió "mayor transparencia" por parte de la Administración y que se publiquen periódicamente informaciones sobre datos y procedimientos.

El Coordinador línea acompañamiento e incidencia en CIE del SJM, Iván Lendrino, señala en declaraciones a Europa Press que el hecho de que haya una persona interna, como es el caso de los centros de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, genera "inquietud", al ser "instalaciones muy grandes". "Nos parece que es una situación también un poco delicada", añade.

Podemos y Sumar quieren acabar con los CIE

Precisamente, Podemos y Sumar han pedido acabar con los CIE. En este sentido, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, aseguró recientemente que su formación aspira a derogar la actual Ley de Extranjería y el cierre de estos centros en el marco de una futura negociación sobre el traspaso de competencias migratorias a Cataluña.

"Nosotros seguiremos peleando para que personas vulnerables y personas migrantes puedan tener más derechos", enfatizó Fernández para estimar que la regularización extraordinaria de migrantes, pactada entre PSOE y Podemos y puesta en marcha por el Gobierno, alcanzará a entre 500.000 y 800.000 personas.

No obstante, subrayó que su formación no se conforma con esta medida y quiere más, como modificar la actual Ley de Extranjería, acabar con los CIE y terminar con las "redadas racistas" que, a su juicio, se producen en España por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar pidió la semana pasada al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "dé un paso más y cierre los CIE".

"Ahora lo que exigimos a Marlaska es que dé un paso más y cierre los CIE. No se puede tener un gran discurso contra Donald Trump y permitir que en España haya cárceles racistas y que haya gente con miedo de ser encarcelada sin haber cometido ningún delito simplemente por una cuestión meramente administrativa", señaló el diputado de Sumar Alberto Ibáñez Mezquita en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Ante estas declaraciones, Lendrino muestra "alegría" y reivindica el cierre de estos centros. "Cualquier solicitud de cierre de los CIE nos parece que es lo que tenían que hacer, porque no funcionan bien y vulneran derechos", recalca.

SJM: "Son una cárcel para extranjeros"

De la misma manera, Lendrino considera "muy necesario" que se pida el cierre de los CIE y que se logre "abrir un debate" entre los grupos políticos sobre "otras alternativas diferentes a la privación de libertad". "Son una cárcel para personas extranjeras", subraya.

Finalmente, recuerda que "durante mucho tiempo ningún grupo político se posicionaba sobre ello porque es un tema poco conocido, muy opaco, delicado porque al final se está hablando de situaciones en las que personas con salud delicada con problemas de salud mental, con familia, con hijos, son privados de libertad injustamente".