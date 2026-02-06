Vox lleva a la Asamblea su rechazo frontal al plan de regularización de inmigrantes del Gobierno

Vox ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional de Murcia que responde al anuncio de regularización masiva de inmigrantes ilegales que el 26 de enero hizo el Gobierno tras un pacto con Podemos. Esta iniciativa se registra conjuntamente en el Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos y se enmarca en el compromiso del partido con la legalidad y el Estado de bienestar.

La diputada Virginia Martínez ha advertido de que las regularizaciones masivas impulsadas históricamente por el bipartidismo solo generan “un efecto llamada permanente”, debilitan el principio de legalidad y provocan un grave deterioro de la convivencia, la seguridad y los servicios públicos. “Se lanza un mensaje profundamente injusto, premiando a quienes se saltan la ley”, ha afirmado.

Martínez ha subrayado que el discurso del PSOE y del PP sobre la supuesta necesidad de la inmigración masiva para sostener el sistema de pensiones es falso. “Las pensiones no se defienden con inmigración masiva, se defienden con políticas serias y valientes al servicio de los españoles”, ha remarcado, recordando que la inmigración poco cualificada no solo no corrige el déficit estructural del sistema, sino que lo agrava.

Desde Vox denuncian además que el Gobierno ha reconocido abiertamente su intención de alterar el censo electoral. En este sentido, la parlamentaria ha señalado que las recientes declaraciones de Irene Montero ponen de manifiesto “la agenda de sustitución demográfica que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende imponer, silenciando la voluntad de los españoles y avanzando a costa del bienestar de todos, mientras España sufre una profunda emergencia social y económica”.

Asimismo, Martínez ha alertado de que nuestro país atraviesa “una emergencia habitacional sin precedentes, graves problemas de inseguridad en calles y barrios, dificultades de acceso al empleo y unos servicios sociales totalmente colapsados”, una situación que hace imprescindible “poner fin a cualquier política migratoria que incentive nuevas llegadas ilegales o regularizaciones masivas en un contexto evidente de saturación inmigratoria”.

La iniciativa registrada por Vox recoge, entre otras medidas, el rechazo a la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales impulsada por el Consejo de Ministros; la auditoría exhaustiva de las concesiones de nacionalidad de los últimos años y la repatriación de quienes hayan accedido ilegalmente a España, garantizando que los menores extranjeros no acompañados regresen con sus padres a sus países de origen; la deportación de cualquier inmigrante, legal o ilegal, que cometa delitos graves, haga del delito leve su forma de vida, rechace la integración o pretenda imponer su cultura; así como la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y servicios públicos.

Asimismo, la formación de Abascal propone implantar una política migratoria firme y ordenada, ajustada a las necesidades reales del mercado laboral, suprimir las ayudas sociales a los inmigrantes ilegales —salvo las estrictamente humanitarias hasta su devolución—, eliminar el arraigo como vía de regularización y reformar la legislación para impedir el empadronamiento de inmigrantes en situación ilegal.

“La inmigración debe ser legal, regulada, en función de las necesidades económicas de nuestro país y ligada a la capacidad de adaptación del inmigrante a nuestra cultura”, ha concluido Martínez.