IU-V de la Región de Murcia respalda la prohibición de la asistencia de menores a los toros: "Es violencia"

La Red Animalista de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia mostró este viernes su apoyo "sin matices" a la iniciativa impulsada por la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para prohibir la asistencia y participación de menores de edad en espectáculos taurinos.

En declaraciones realizadas frente al Club Taurino de Murcia, Dominic David Skerrett, responsable de esta red, señaló que "la tauromaquia es violencia, y los niños y las niñas no tienen por qué ser educados en la violencia". En este sentido, subrayó que la propuesta del Ministerio "no es un ataque cultural ni una persecución ideológica, sino el cumplimiento de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) y de una recomendación expresa de Naciones Unidas".

Skerrett recordó que la ONU lleva desde 2018 advirtiendo al Estado español de los efectos nocivos que la exposición a la violencia taurina tiene sobre los menores. "Lo que sí es ideológico y profundamente peligroso es normalizar que bebés y niños presencien cómo se tortura y se mata a un animal mientras el público aplaude", denunció.

Las asociaciones taurinas de la comarca del Noroeste recuerdan que la carrera de torero comienza como becerrista y posteriormente como novillero siendo menor de edad. Desde el Quite de Calasparra, su presidente, Juan Carlos Marín, dice que esta medida "sería un tiro fulminante a la raíz" de la fiesta. "Deben de dejarnos elegir si queremos que nuestros menores estén en los toros. Llevo yendo muchos años a Madrid y jamás he visto a tanta gente joven en Las Ventas como ahora", asegura. En este mismo sentido se refirió el presidente del Club Taurino de Cehegín, Pedro Moreno: "Vivimos en un estado de derecho y queremos libertad para elegir si nuestros menores van a los toros o no".

Desde IU-Verdes responden que "si la supervivencia de este negocio depende de llenar las plazas con niños, de abonos infantiles y descuentos para menores, entonces el problema no es la ley: el problema es la tauromaquia".

David Skerrett rechaza también el uso del argumento de la libertad individual para justificar la presencia de menores en las corridas: "La libertad de los adultos termina donde empiezan los derechos de la infancia. Los niños no son propiedad de nadie ni material de relevo para perpetuar tradiciones basadas en la violencia. Son sujetos de derechos".

IU-Verdes insiste en que esta posición está respaldada por la evidencia científica y por la propia reforma de la Lopivi, que reconoce que la exposición continuada a la violencia "desensibiliza, rompe la empatía y normaliza el sufrimiento como espectáculo". "Eso no es cultura, es adoctrinamiento", remarcó el responsable de la Red Animalista.

"Cuando se trata de proteger a la infancia, la supuesta libertad de maltratadores y toreros no puede situarse por encima de los derechos fundamentales", reitera el dirigente de IU-V, para quien permitir la presencia de menores en "espectáculos de violencia institucionalizada es una forma más de violencia institucional".