La tecnología agrícola murciana supera los 98 millones en exportaciones y gana peso internacional

La Región de Murcia refuerza su posición como uno de los grandes referentes nacionales en exportación de tecnología agrícola. Entre enero y noviembre de 2025, las ventas al exterior del sector superaron los 98 millones de euros, lo que sitúa a la Región como la sexta provincia española con mayor volumen exportador en este ámbito, según los últimos datos oficiales.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, destacó este viernes "el dinamismo exportador y la solidez de un sector altamente cualificado, que aporta innovación, conocimiento y soluciones tecnológicas a los principales mercados internacionales". Rubira realizó estas declaraciones tras mantener un encuentro con empresas asociadas a la plataforma 'Agritech Murcia', presentes en la feria internacional Fruit Logística, que se celebra en Berlín.

En la actualidad, la Región de Murcia cuenta con 152 empresas exportadoras de tecnología agrícola, que representan el 4,13 por ciento del total de las exportaciones nacionales del sector. "Estamos ante un tejido empresarial preparado para competir al más alto nivel, y desde el Gobierno regional seguimos apoyándolo de forma decidida", subrayó la consejera.

Los principales destinos de la tecnología agrícola murciana en 2025 fueron Portugal, México, Francia, Turquía y Brasil. Para Rubira, esta diversificación de mercados "demuestra la capacidad de las empresas regionales para adaptarse a entornos internacionales exigentes, responder a las distintas necesidades productivas y asociar el nombre de la Región de Murcia a la eficiencia, la innovación y la tecnificación agraria".

"El potencial de la tecnología agrícola desarrollada en la Región es extraordinario", añadió la consejera, quien puso el acento en la exportación de modelos de eficiencia hídrica y soluciones avanzadas para la agricultura en climas adversos. "Somos capaces de exportar conocimiento y herramientas que dan respuesta a retos globales del sector agrario".

Equipamientos de riego y para la protección de cultivos

Por productos, los equipamientos de riego lideraron las exportaciones en 2025, con un valor de 38,2 millones de euros, seguidos por los sistemas de protección de cultivos, que alcanzaron los 35 millones. A continuación se situaron la maquinaria agrícola y sus componentes, con 14 millones de euros, y el equipamiento ganadero, con cerca de 10 millones.

'Agritech Murcia' es la plataforma regional que agrupa a empresas punteras del sector de la tecnología agrícola, junto a centros de investigación como el Cebas-CSIC, el Imida y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Con el respaldo institucional del Gobierno regional, su labor se centra en el desarrollo de soluciones tecnológicas adaptadas a distintos climas y cultivos, la optimización del uso del agua, la digitalización de procesos productivos y la transferencia de conocimiento a lo largo de toda la cadena de valor.