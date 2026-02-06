El SUP asegura que la Policía Nacional está al borde del colapso en la Región: "Necesitamos entre 500 y 600 agentes más y los necesitamos ya"

"La Jefatura Superior de Policía de Murcia está al borde del colapso operativo y el actual modelo, basado en exprimir hasta el límite los riñones de los policías, las peonadas impagadas o retrasadas y la obsesión por las estadísticas, es insostenible e inaceptable". Así se expresan desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para denunciar las carencias que, aseguran, hay en la Policía Nacional en la Región de Murcia, donde "necesitamos entre 500 y 600 policías más y los necesitamos ya, no en forma de promesas futuras, sino de refuerzos efectivos e inmediatos".

En la misma línea, el SUP augura que "probablemente en los próximos meses asistiremos a golpes de pecho presumiendo de 'refuerzos' en la Región, ante la inminente publicación del concurso general de méritos (CGM) que de forma ordinaria se produce cada año. Eso sí, obviando contabilizar las jubilaciones, traslados por ascenso o traslados en el mismo CGM a otras comunidades autónomas".

Este colectivo policial lamenta la "eterna precariedad en la compensación económica" que sufren los miembros del cuerpo, como consecuencia de "una política que mira más los números en un papel que la calidad real del servicio y las condiciones en las que se presta".

"No hay dinero"

Desde el SUP, por ejemplo, explican que "la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana arrastra un déficit estructural de unos 150 policías solo para cubrir con garantías mínimas las necesidades de la demarcación de Murcia".

"Estos compañeros no solo atienden las llamadas de la Sala del 091, sino que además deben cubrir puntos fijos, traslados a sanidad, servicios a la Intervención de armas, custodias hospitalarias, custodias judiciales, servicios estáticos en edificios oficiales (Asamblea, San Esteban, Delegación del Gobierno...) y servicios de escolta dinámica, entre otros", concretan, a lo que añaden que "a todo ello se suman los servicios de orden público que, de manera constante y continua, se suceden en la Región y que asume principalmente la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), con el apoyo del los Grupos Operativos de Respuesta (GOR), además de diferentes dispositivos en colaboración con grupos de Policía Judicial".

Los agentes trabajan "con profesionalidad, pero a costa de su vida personal y su salud", destaca el SUP, que incide en que "lo más grave es que el 'pago' que reciben por estos sacrificios son medias verdades disfrazadas de promesas de servicios extraordinarios remunerados que, llegado el momento, se transforman en un 'no hay dinero', 'ya se os pagará' o 'no tengáis tanta prisa por cobrar'".

"Resulta especialmente sangrante que, cuando se piden voluntarios para trabajar en Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo o Reyes, o en cualquier otra fecha señalada, dejando a sus familias en casa por la 'ingente' cantidad de 80 euros, la respuesta a la hora de cobrar sea un frío 'ya se pagará'", aseguran desde la organización que defiende los intereses de los miembros del cuerpo.

El SUP asegura que también hay carencias de personal en la Brigada de Policía Científica, en Extranjería, en Policía Judicial y en la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior, donde soportan una "brutal carga de trabajo y elevadísimos índices de riesgo psicosocial".

"Desde 2016, el volumen de trabajo de esta unidad se ha incrementado de forma sostenida hasta casi duplicarse en 2023, con un aumento de los atestados del 93,77%, mientras la dotación del catálogo de puestos de trabajo se ha mantenido prácticamente congelada y no se ha adaptado ni de lejos a las necesidades operativas reales", recalca el SUP sobre la unidad que se ocupa de una disciplina tan delicada como la violencia machista.

El sindicato indica que "mientras desde el Gobierno autonómico se anuncian inversiones y se reparten recursos en materia de seguridad, la Policía Nacional en Murcia continúa a la deriva, sin un horizonte mínimamente esperanzador en forma de refuerzos reales de plantilla".